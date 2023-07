Feijóo marca distancias con Vox en el día que sella su acuerdo en Extremadura y Valencia

Burgos, 13 jul (EFE).- El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el PP no se someterá a "ningún chantaje" de Vox en el día que los 'populares' han materializado sus acuerdos con el partido de Santiago Abascal en Extremadura y Valencia.

En un mitin en Burgos, territorio donde el PP gobierna con Vox, Feijóo ha pedido "anular cualquier amenaza de bloqueo" votando al PP, y "desbloquear el país de los que parece que solo su objetivo es tener un puesto en una Consejería".

"Estos que dicen que son muy patriotas", ha ironizado Feijóo, sin mencionar explícitamente a Vox, y ha pedido "anular cualquier amenaza de bloqueo" aglutinando el voto en torno al PP, que es, ha remarcado, la única garantía de acabar con el sanchismo.

Junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a los pies de la Catedral de Santa María y ante cerca de unos 2.000 afiliados y simpatizantes, según el PP, Feijóo ha dicho que no quiere "depender de nada ni de nadie" ni "deber nada", solo a los españoles, para no estar "sometido a ningún chantaje" y "romper bloqueos y bloques".

"Y sin más condicionantes que los votos directos de la gente", ha subrayado el candidato del PP, que ha aprovechado para recriminar al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, que critique los "supuestos pactos" PP y Vox que dice que suponen "volver al túnel del tiempo", cuando no ha aceptado su propuesta de que gobierne la lista más votada.

Más aún, ha dicho, cuando la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) le sitúa como ganador. "Si tanto dice que va a ganar porque no dice que lo acepta", ha declarado el candidato del PP, y ha añadido: "Por qué no pactamos el no pactar, la no necesidad de acudir a partidos que no tienen experiencia de gestión ni de Gobierno". EFE

era-pcr/jlp