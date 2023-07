El Festival Bilbao BBK Live generó un impacto económico de más 26,5 millones de euros

Bilbao, 13 jul (EFE).- El festival musical Bilbao BBK Live ha cerrado su 17ª edición, celebrada del 6 al 8 de julio, con más de 120.000 asistentes de más de 75 países y la generación de un impacto económico de más 26,5 millones de euros, frente a los 25 millones de la pasada edición.

La empresa promotora Last Tour y el Ayuntamiento de Bilbao han analizado los datos registrados tras la finalización del evento que ha ofrecido conciertos de pago en el monte Kobetas, y actuaciones gratuitas en distintos puntos de la capital bajo el nombre de Bilbao BBK Live Bereziak.

El Ayuntamiento ha destacado en una nota el impacto económico generado por el Festival, sobre todo en los sectores de hostelería, comercio y alojamientos, con una ocupación hotelera que ha superado el 95 % durante las jornadas del Bilbao BBK Live.

En la presente edición estaban programadas las actuaciones de más de cien artistas, entre los que han destacado Artic Monkeys, Florence and the Machine, The Chemical Brothers, Phoenix y Pavement.

En la organización de todo el montaje se ha empleado a 3.000 profesionales de diferentes empresas locales de tareas de logística, suministros, servicios, iluminación, sonido, audiovisuales, seguridad o catering.

En cuanto al público asistente, el festival ha reunido a 116.000 personas procedentes de más de 75 países en el monte Kobetas —37.800 el jueves, 37.800 el viernes, y 40.000 el sábado—, a las que se suman las cerca de 4.000 personas que han asistido al ciclo Bilbao BBK Live Bereziak.

Por procedencias, un 35 % ha llegado de otros países, “un dato que consolida el carácter internacional de este Festival”, con Reino Unido (34 %), Francia (26 %), Italia (14 %), Alemania (7 %), Estados Unidos (6 %) y Holanda (5 %) como los países con mayor número de asistentes.

Otro 24 % corresponde al público vasco y un 41 % a público de otras comunidades autónomas, con Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Andalucía como las que más asistentes han aportado al Festival. EFE

