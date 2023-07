Abascal ve inútil apelar al voto útil: "Estamos acostumbrados a derrotar a las encuestas"

Madrid, 13 jul (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que la apelación al voto útil es "completamente inútil" y ha desconfiado de los pronósticos y estratagemas de los partidos de cara al 23J: "Estamos acostumbrados a derrotar a las encuestas".

"Lo útil para muchas personas es votar a partidos que defienden sus convicciones y creo que es lo que va a pasar ese día. No tengo ninguna preocupación", ha señalado el candidato a la presidencia del Gobierno de Vox en una entrevista en RNE preguntado sobre las encuestas que rebajan a una treintena el número de escaños de su formación, actualmente con 52 diputados.

Abascal ha tendido la mano al PP para construir una "alternativa", pero ha advertido al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que no va a jugar a su juego y le ha pedido que retire la oferta que le hizo a Pedro Sánchez en el cara a cara del pasado lunes para facilitar que gobierne la lista más votada.

Preguntado si va a pedir a Feijóo ser vicepresidente en caso de que Vox sea clave para la formación de Gobierno, Abascal ha respondido que él se presenta a la presidencia y ha esquivado dar a entender que con su afirmación no lo descartaba: "A mí me gusta elegir los titulares yo y no facilitarlos".

El candidato de Vox ha defendido que concurren a las elecciones con un programa de máximos "sin ocultar sus planteamientos", aunque también ha presumido de que son "razonables" como han demostrado en aquellas comunidades donde "hemos tendido la mano para construir alternativas" como en Castilla y León o la Comunidad Valenciana.

En este sentido y tras insistir que en su ideario siempre ha figurado la reforma del estado de las autonomías para llegar de forma paulatina a un estado unitario, ha reconocido la "complicación" que supone hacer esa transformación- "Nosotros no nos hemos caído de un pino y no hemos dado un golpe en la cabeza, sabemos que hay que tener mayorías más amplias para reformar la Constitución".

Con respecto a que Vox no reconoce la existencia de la violencia machista y la "inquietud" que esto puede generar entre las mujeres por el retroceso de los años de lucra en esta materia, Abascal ha replicado: "No me extraña que estén inquietas teniendo en cuenta lo que dicen de nosotros".

"Hay otras mujeres que piensan todo lo contrario, a las que nuestro discurso llega con toda claridad y saben que hacemos la propuesta más dura contra los criminales sexuales", ha hecho hincapié el líder de Vox antes de zanjar: "La violencia no tiene género, es violencia y a veces hay una violencia machista, pero estamos importando discursos machistas y estamos hablando de asesinatos, qué hay peor". EFE

td-lca/aam