Temas del día de EFE España del viernes 7 de julio de 2023 (13:30 horas)

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Arranca oficialmente la campaña electoral para el 23J y mientras Pedro Sánchez ha pedido el apoyo de los votantes del PP que se "avergüenzan" de los pactos con Vox, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que aspira a una mayoría absoluta para gobernar en solitario, "sin intermediarios ni condicionantes"

- Sánchez propone la gratuidad de la universidad a los alumnos que aprueben a la primera

- Vox presenta su programa electoral en el ámbito económico.

ELECCIONES GENERALES (Análisis)

Madrid - 23J, la segunda vuelta de un plebiscito sobre Sánchez

Valladolid - Los debates electorales sólo son obligatorios en Castilla y León, País Vasco y Murcia

- Los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor presentan los detalles del cara a cara electoral televisado que protagonizarán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el próximo 10 de julio.

COMEDOR ESCOLAR

Madrid - Verano y fin de curso para miles de niños: 90 días sin tener asegurada una comida sana

DESIERTOS MÉDICOS

Madrid - Los médicos residentes, utilizados para puestos de difícil cobertura en zonas rurales

SANFERMINES 2023

Pamplona - Seis corredores atendidos en el hospital tras el primer encierro, ninguno herido por asta.

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - La segunda ola de calor de este verano llega a España este fin de semana tras unas jornadas con intensas lluvias y tormentas en el norte, que dejarán paso desde el domingo a días muy calurosos en los que las temperaturas pueden llegar a los 44 grados, sobre todo en el este, centro y sur peninsular.

FESTIVAL MAD COOL (CRÓNICA)

Madrid - La segunda jornada de Mad Cool será un día de contrastes, con un fuerte sabor rock gracias a la contundencia de Queens Of The Stone Age y The Black Keys por un lado, y el pop melódico sin géneros de Sam Smith, por otro.

BBK LIVE

Bilbao - La banda estadounidense de indie rock Pavement y los franceses Phoenix protagonizan la segunda jornada del Festival Bilbao BBK Live.

PICASSO ALTAMIRA

Santillana del Mar (Cantabria) - El artista andaluz Rogelio López Cuenca lleva al Museo de Altamira su proyecto sobre el artista Pablo Picasso, en el 50 aniversario de su fallecimiento.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:00h.- Palma.- GOVERN BALEAR.- Acto de investidura de la nueva presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. Toma de posesión a las 19:30h. en La Lonja. Parlament. (Texto) (Foto)

CAMPAÑA ELECTORAL

18:30h.- El Puerto de Santa María (Cádiz).- ELECCIONES GENERALES.- Las candidatas de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Pilar González, participarán en una besada LGTBIQ+ ante una sede de Vox para denunciar la censura que están llevando a cabo en sus gobiernos. Calle Virgen de los Milagros, 99.

19:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES.- La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, participa en un mitin en Zaragoza. Sala Multiusos Auditorio Zaragoza. (Texto) (Foto)

19:00h.- Badajoz.- ELECCIONES GENERALES.- El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un acto en Badajoz en el primer día de campaña electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Palamós (Girona).- ELECCIONES GENERALES ERC.- Acto electoral en Palamós con el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, la número dos de su candidatura, Teresa Jordà, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Passeig del Mar (Monumento a los Pescadores). (Texto)

20:30h.- Valladolid.- ELECCIONES GENERALES VOX.- Mitin del candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. Plaza de San Pablo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Manzanares (Ciudad Real).- ELECCIONES GENERALES.- La candidata del PSOE al Congreso por la provincia de Ciudad Real y ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, participa en un encuentro electoral acompañada por el candidato socialista al Senado Julián Nieva. Castillo de Pilas Bonas.

ECONOMÍA

13:30h.- Santander.- ECONOMÍA BANCOS.- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cierra un curso que ha organizado esta entidad en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde también intervienen el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y la de Comercio, Xiana Méndez. Sala Riancho-Bringas del Palacio de la Magdalena.

18:00h.l.- Santa Cruz de Tenerife.- AUTORIDAD PORTUARIA.- El ministro de Industria, Comercio y Turismo Héctor Gómez mantiene una reunión con la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife y realiza una visita institucional al Puerto. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:00h.- Zaragoza.- DEFENSA UCRANIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Hospital de Campaña Desplegable con capacidad quirúrgica que España donará a Ucrania y a los militares ucranianos que están recibiendo formación para su empleo. Base aérea de Zaragoza, salida por la carretera de Madrid Km 308. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

14:00h.- DROGAS SINTÉTICAS.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación José Manuel Albares participa, por videoconferencia, en la reunión de la Coalición Mundial sobre Amenazas por Drogas Sintéticas, organizada por el Departamento de Estado de EE.UU.

18:00h.- Padrón (A Coruña).- CAMINO SEGURIDAD.- El ministro de Sanidad José Miñones recorre un tramo del Camino de Santiago con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, como apoyo a la campaña "No Caminas Sola". A su llegada, atiende a los medios de comunicación. Albergue Municipal. Rúa Costa do Carmen 30. (Texto) (Foto)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Los diestros Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez lidian los toros de la Palmosilla. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- FESTIVAL MAD COOL.- Segunda jornada del festival Mad Cool, con Mumford And Sons, Queens Of The Stone Age, The Black Keys y Sam Smith entre sus protagonistas. Nuevo Recinto de Festivales de Mad Cool (Villaverde Alto). (Texto)

20:00h.- San Javier (Murcia).- JAZZ FESTIVAL.- Concierto del dúo italiano Nuda junto al pianista gaditano Chano Domínguez y el guitarrista y cantante de blues estadounidense Joe Louis Walker en el Festival Internacional de Jazz de San Javier. Auditorio del parque Almansa. (Foto)

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- Tercera jornada del Festival de Jazz de Vitoria con la cantante y pianista Kandance Springs y “The Bad Plus”, uno de los grupos de jazz con más fans del mundo. Pabellón de Mendizorroza. (Texto) (Foto)

20:30h.l.- Maspalomas (Gran Canaria).- MÚSICA JAZZ.- El bajista camerunés Richard Bona junto el pianista Alfredo Rodríguez y el batería Michael Olivera ofrece un concierto incluido en la programación del Festival Internacional Canarias Jazz & Más. Explanada del Faro de Maspalomas.

20:45h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- Inauguración de la Semana Negra de Gijón. Frente a la Carpa de Encuentro. Antiguo Astillero Naval Gijón. (Texto) (Foto)

21:00h.- Bilbao.- BBK LIVE.- La banda estadounidense de indie rock Pavement y los franceses Phoenix protagonizan la segunda jornada del Festival Bilbao BBK Live. Monte Kobetas. (Texto) (Foto)

21:00h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL.- La artista española del momento, Rosalía, y el cantante colombiano Sebastián Yatra encabezan el cartel de la primera jornada del Granca Live Fest. Estadio de Gran Canaria. (Texto) (Foto)

22:00h.- Málaga.- MÚSICA SEAL.- El cantante británico Seal celebra sus 30 años sobre los escenarios con una gira europea que recala este jueves en el festival Starlite Occident de Marbella. (Texto) (Foto)

22:00h.- Barcelona.- FESTIVAL NITS.- La artista mexicana Natalia Lafourcade actúa en el nuevo festival Les Nits de Barcelona. Palau Pedralbes. (Texto) (Foto)

