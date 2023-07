Güler descarta salir cedido: “Quiero quedarme a jugar en el Real Madrid”

Madrid, 7 jul. El centrocampista turco Arda Güler afirmó con rotundidad en su presentación en la Ciudad Deportiva de Valdebebas como nuevo jugador del Real Madrid que no saldrá cedido la próxima temporada (2023-2024) y que no contempla una cesión porque quiere quedarse a “jugar en el Real Madrid”.

“Muchos clubes se han interesado, pero prefiero el Real Madrid y se acabó, no quiero ir a jugar a otro equipo. Ser cedido no está en mis planes. Me han ofrecido venir a jugar aquí y es lo que quiero”, afirmó el joven de 18 años.

El actual campeón de la Copa de Turquía, con el Fenerbahçe, y el jugador más joven en marcar con la absoluta turca cerró las puertas a una cesión tras realizar la pretemporada a las órdenes de Carlo Ancelotti en el Real Madrid.

“Si me dan la oportunidad de jugar, la voy a aprovechar. La opción de salir cedido no la contemplo”. EFE

rlc-rmm/nam