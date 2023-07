Comesaña: “El Villarreal es un salto en mi carrera y espero aprovechar la oportunidad”

Vila-real (Castellón), 7 jul. El nuevo centrocampista del Villarreal, Santi Comesaña, expresó este viernes en su acto de presentación que fichar por la entidad castellonense es un salto de calidad en su carrera después de siete años en el Rayo Vallecano y que espera aprovechar la oportunidad.

“El Villarreal ya es un club muy importante, de los clubes más grandes de España. Ha quedado quinto con opciones de Liga de Campeones hasta el final, con una Liga Europa ganada hace poco… Para mí es nuevo todo y me tengo que adaptar: llego a un club más importante y nunca he jugado competición europea, que me hace mucha ilusión”, dijo.

Comesaña, que ha firmado por cuatro temporadas, explicó que “creo que puedo aportar el ser uno más del equipo. No me considero para nada individualista, soy un jugador de equipo”

“Para empezar, debo aprender de todos mis compañeros, hay gente de mucho nivel que lleva años en la élite del fútbol y por ello intentaré absorber, aprender y ayudar al equipo todo lo que pueda. Cuando el míster considere que debo aportar, aportaré”, agregó.

Además, el mediocentro vigués de 26 años indicó que se considera un jugador de mucho recorrido, que defiende y ataca entre la zona de mediocentro defensivo y mediapunta. “Me defino como un ‘box to box’ (todocampista) como se suele decir en Inglaterra”, apuntó.

“Es verdad que hay mucho centrocampista en el equipo, intentaré ganar mis minutos y aportar lo que pueda. Si el míster considera que tengo que jugar jugaré, y sino ayudaré en todo lo que pueda. Jugaré donde me ponga, he jugado en las dos posiciones, de pivote y de mediocentro, no tengo preferencia por ninguna”, explicó sobre el sistema de juego.

Sobre los objetivos del equipo, Comesaña dijo: “Cuando jugamos contra el Villarreal veía desde fuera que es un equipo muy fuerte, al que da miedo enfrentarse. Acabo de llegar, ni he entrenado aún, pero visto desde fuera que es un equipo con opciones a todo en lo que está”.

“Tiene opciones en la Copa del Rey, Liga Europa y en Liga intentar optar a la Liga de Campeones. No suena descabellado que gane la Liga Europa, porque ya la ganó, ni que consiga entrar en Liga de Campeones”, finalizó. EFE

