Azpilicueta: "Cuando hablé con Simeone y el club, sentí que era lo mejor para mí"

Madrid, 7 jul. Agradecido "a todo el mundo que ha hecho posible" su fichaje por el Atlético de Madrid, sin darle importancia al hecho de haber firmado por un año y con el número '3', César Azpilicueta fue presentado este jueves con el conjunto rojiblanco, del que sintió que "era lo mejor" para él tras una conversación con Diego Simeone y al que llega preparado y en "un momento buenísimo" que hay que "demostrar" sobre el campo.

"Las primeras horas y días que he pasado como jugador del Atlético de Madrid están siendo increíbles. Una gran experiencia. Tengo muchas ganas de que empiece la verdad (el inicio de los entrenamientos), con muchas ganas de que arranque todo", expresó, con una inalterable sonrisa, en el acto celebrado en el auditorio del estadio Cívitas Metropolitano, arropado por sus amigos.

Por primera vez en once años, fuera del Chelsea. Y en el Atlético de Diego Simeone. "Cuando hablé con el entrenador y las personas del club, sentí que era lo mejor para mí. Sentía que podía aportar muchísimo al grupo, al club, esos valores de lo que es el club. Lo que empuja la afición tenía ganas de vivirlo como local, lo he vivido varias veces como visitante y me apetece venir aquí a ayudar", declaró.

"Creo que se pueden hacer cosas muy buenas, con las bases del trabajo y del sacrificio. He visto cómo ha crecido el club en los últimos diez u once años. Es un club que me apetecía mucho venir", apuntó Azpilicueta, que rechazó ofertas de otros clubes, como el Inter de Milán, para recalar en el Atlético de Madrid, con el que este viernes comenzará sus entrenamientos de la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"A INTENTAR DEMOSTRAR QUE MEREZCO SEGUIR, OJALÁ SEAN MUCHÍSIMOS AÑOS"

Ha firmado por una temporada. "En primer lugar, tengo 33 años. No me esperaba un contrato de cinco años. Es algo normal. Pero también tengo el ejemplo del verano pasado, que firmé por dos años con el Chelsea y este año he decidido cambiar. En esta época y como creía que era lo mejor, se ha decidido que sea así", repasó.

"Hay que ganárselo en el campo. El pasado es muy bonito, estoy muy orgulloso de haber conseguido los títulos que he conseguido, pero hay que demostrarlo cada día, intentar demostrar que merezco seguir y ojalá sean muchísimos años, porque significará que las cosas van bien", añadió.

Y llega preparado. "Tengo 33 años. Eso no lo puedo cambiar. Pero me cuido desde que empecé a jugar al fútbol para estar lo mejor preparado, recuperar lo máximo y al final es una cuestión de cómo te preparas para estar física y mentalmente. Y aquí vengo físicamente en plenas condiciones y mentalmente con muchísima ilusión y ambición", reivindicó.

"No veo que llegue en un mal momento. Al contrario, con esta experiencia que he tenido en otros países compitiendo al máximo nivel, creo que llega en un momento buenísimo, que ahora hay que demostrarlo en el terreno de juego", recalcó el internacional español en 43 ocasiones, que ofrece opciones como lateral y como central.

"Soy un jugador que nunca he exigido jugar en ninguna posición a ningún entrenador. En este caso, es lo mismo. Vengo al club a ayudar en lo máximo que pueda con mi experiencia, a ayudar a conseguir los objetivos. Cada vez que he jugado en diferentes posiciones, me lo he tomado como un nuevo desafío y una posibilidad de seguir mejorando", explicó.

"Hasta el último día de la carrera futbolística se puede seguir aprendiendo y creo que, en este caso, el Atleti, con todo lo que significa, con la conexión con la afición, con el entrenador, con un grupo consolidado varios años y jugadores jóvenes que vienen, intentar conseguir los objetivos, que es a lo que hemos venido", remarcó.

"LUCHAREMOS POR TODO, POR SUPUESTO"

La Liga de Campeones es el desvelo del Atlético. Él ha ganado ya una. "Un poco demasiado pronto para esa pregunta", contestó cuando se le cuestionó con la hipotética consecución del título de la máxima competición europea con el conjunto rojiblanco, como ya hizo en 2021 con el Chelsea, con el que él, además, levantó el trofeo como capitán del equipo.

"Siempre hay que ir a por el máximo. Lo he aprendido en mi carrera. Nunca te puedes poner límites. Sería absurdo decir aquí que con llegar a octavos estamos contentos, porque no es así. Por supuesto que ganar la Champions como experiencia personal es uno de los máximos logros y ojalá que podamos estar hablando de aquí a diez meses que se ha conseguido, pero hay que ir partido a partido", advirtió.

"Al final, de nada sirve estar viéndote en la final de la Champions y no hemos conseguido ni los tres primeros puntos en el grupo. A veces son pequeños detalles los que te hacen lograr un resultado u otro. Lucharemos por todo, por supuesto", proclamó Azpilicueta.

También fue preguntado por el cambio de escudo mediante referéndum del Atlético de Madrid. "Acabo de llegar al club. No me gustaría opinar mucho al respecto. Los aficionados y grandes leyendas del club se han mostrado a favor del escudo y el hecho de que el club haya escuchado a aficionados y leyendas para que sea posible hace que sea un club especial. Si la afición y la gente del club lo quería, fenomenal", afirmó. EFE

id/nam