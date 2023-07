Temas del día de EFE España del viernes 7 de julio de 2023

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Comienza con multitud de actos la campaña de las elecciones generales del 23J, en las que el PP aparece como vencedor en todas las encuestas, aunque con margen para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda seguir en La Moncloa apoyado por Sumar y sus habituales socios parlamentarios, mientras Alberto Núñez Feijóo solo contaría con el respaldo de Vox.

- El PSOE presenta su programa electoral en un acto en el que interviene Pedro Sánchez.

- Vox presenta su programa electoral económico.

- Comparativa de las propuestas económicas de los cuatro grandes partidos.

ELECCIONES GENERALES (Análisis)

Madrid - Más allá de unas elecciones generales, los comicios del 23 de julio se plantean, tras los resultados arrojados por las urnas en mayo para ayuntamientos y comunidades, como la segunda vuelta de un plebiscito sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras cinco años de gestión. José Miguel Blanco Bermejo.

ELECCIONES GENERALES

Valladolid - La discusión política sobre los debates electorales es uno de los clásicos de cada campaña electoral en España, donde sigue sin prender la idea de regular por ley su organización, tampoco entre las comunidades, ya que únicamente tres territorios -Castilla y León, Euskadi y Murcia- tienen normativa vinculante para su celebración antes de los comicios autonómicos. Óscar R. Ventana.

- Los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor presentan los detalles del cara a cara electoral televisado que protagonizarán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoó el próximo 10 de julio.

COMEDOR ESCOLAR

Madrid - Una década después de la petición del Defensor del Pueblo de abrir los comedores escolares en verano para los niños en situación vulnerable, la realidad ha empeorado y miles de ellos aún tienen problemas para afrontar un verano y fin de curso que no impliquen horas de soledad y no tener una comida diaria sana sobre la mesa, según explican a EFE padres y ONG. Marina Segura y Cristina Dumitrescu.

DESIERTOS MÉDICOS

Madrid - El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España presenta el estudio "Los desiertos médicos o áreas de difícil cobertura, en especial en zonas rurales" elaborado para dar visibilidad a un fenómeno emergente en España, que en numerosas ocasiones están solventando los jóvenes médicos residentes.

SANFERMINES 2023

Pamplona - Las fiestas de San Fermín viven su día grande con la procesión en honor del santo y el primer encierro.

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - La segunda ola de calor de este verano llega a España este fin de semana tras unas jornadas con intensas lluvias y tormentas en el norte, que dejarán paso desde el domingo a días muy calurosos en los que las temperaturas pueden llegar a los 44 grados, sobre todo en el este, centro y sur peninsular.

FESTIVAL MAD COOL (CRÓNICA)

Madrid - La segunda jornada de Mad Cool será un día de contrastes, con un fuerte sabor rock gracias a la contundencia de Queens Of The Stone Age y The Black Keys por un lado, y el pop melódico sin géneros de Sam Smith, por otro.

BBK LIVE

Bilbao - La banda estadounidense de indie rock Pavement y los franceses Phoenix protagonizan la segunda jornada del Festival Bilbao BBK Live.

PICASSO ALTAMIRA

Santillana del Mar (Cantabria) - El artista andaluz Rogelio López Cuenca lleva al Museo de Altamira su proyecto sobre el artista Pablo Picasso, en el 50 aniversario de su fallecimiento.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Cartagena (Murcia).- GOBIERNO MURCIA.- Segunda sesión del debate de investidura de Fernando López Miras, del PP, como presidente de Murcia. Parlamento. (Texto) (Foto)

11:00h.- Santander.- GOBIERNO CANTABRIA.- La nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, avanza, en rueda de prensa, la composición del Gobierno en solitario de los populares. Sala de prensa del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Zaragoza.- PRINCESA LEONOR.- La princesa Leonor visita por primera vez la Academia General Militar de Zaragoza para acompañar a Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra, mes y medio antes de ingresar en este centro para iniciar su formación castrense de tres años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Palma.- GOVERN BALEAR.- Acto de investidura de la nueva presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. Toma de Posesión a las 19:30h. en La Lonja. Parlament. (Texto) (Foto)

CAMPAÑA ELECTORAL

09:00h.- Sevilla.- ELECCIONES GENERALES.- El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que le presenta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Hotel Alfonso XIII. Calle San Fernando, 2. (Texto)

11:00h.- Vitoria.- ELECCIONES GENERALES PNV.- El cabeza de lista del PNV por Bizkaia al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, presenta el programa electoral de la formación nacionalista. Plaza de la Virgen Blanca. (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- ELECCIONES GENERALES EH BILDU.- EH Bildu celebra un acto electoral con la intervención del cabeza al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute. Plaza Easo. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, interviene en la presentación del programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 23 de julio. Espacio Próxima Estación. Calle de Aniceto Marinas, 10. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

12:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor presentan "Cara a Cara. El Debate", que enfrentará a Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijoó el próximo 10 de julio en Atresmedia. Online y Presencial (en el salón de actos de Atresmedia). (Texto) (Foto)

12:30h.- Barcelona.- ELECCIONES GENERALES COMUNES.- La cabeza de lista de Sumar-En Comú Podem al Congreso por Barcelona, Aina Vidal, interviene en el ciclo de ruedas de prensa que organiza EFE con motivo de las elecciones generales del 23 de julio. (C/ Bolivia, 56). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El vicepresidente de Acción Política de Vox y su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, presentan el programa económico del partido a las próximas elecciones. C/ Bambú, 12. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- El Puerto de Santa María (Cádiz).- ELECCIONES GENERALES.- Las candidatas de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y Pilar González, participarán en una besada LGTBIQ+ ante una sede de Vox para denunciar la censura que están llevando a cabo en sus gobiernos. Calle Virgen de los Mllagros, 99.

19:00h.- Zaragoza.- ELECCIONES GENERALES.- La candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, participa en un mitin en Zaragoza. Sala Multiusos Auditorio Zaragoza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.-Badajoz.- ELECCIONES GENERALES.- El candidato del PP a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza un acto en Badajoz en el primer día de campaña electoral. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Palamós (Girona).- ELECCIONES GENERALES ERC.- Acto electoral en Palamós con el cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, la número dos de su candidatura, Teresa Jordà, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Passeig del Mar (Monumento a los Pescadores). (Texto)

20:30h.- Valladolid.- ELECCIONES GENERALES VOX.- Mitin del candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. Plaza de San Pablo. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

21:00h.- Manzanares (Ciudad Real).- ELECCIONES GENERALES.- La candidata del PSOE al Congreso por la provincia de Ciudad Real y ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, participa en un encuentro electoral acompañada por el candidato socialista al Senado Julián Nieva. Castillo de Pilas Bonas.

ECONOMÍA

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SINDICATOS UGT.- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participa en una mesa sobre negociación colectiva en los cursos de verano de El Escorial. RCU María Cristina, Pº de los Alamillos, 2.

11:00h.- Madrid.- EMPLEO PÚBLICO.- Reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, dependiente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, sobre la oferta de empleo público 2023. (Texto)

12:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- PESCA SAHARA.- El representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, y su abogado ante los tribunales europeos, Gilles Devers, participan en un encuentro con el sector pesquero de Canarias sobre la situación del caladero del Sahara, ante el fin del acuerdo Bruselas-Marruecos, que vence el 17 de julio. Cabildo de Gran Canaria. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- POLICÍA NACIONAL.- Constitución del Consejo de la Policía, el órgano paritario de negociación entre los agentes y el Ministerio del Interior, tras las elecciones celebradas el pasado 28 de junio en las que el sindicato SUP ha logrado doblar su representación y Jupol ha perdido la hegemonía.

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- POLICÍA NACIONAL.- Última jornada del curso de verano de la Universidad Complutense sobre la historia de la Policía española, en cuya clausura participan entre otros el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, José Miguel Amaya, y la directora gerente de la Fundación Policía Española, la comisaria María Jesús Llorente. RCU María Cristina. Paseo de los Alamillos, 2.

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- UCRANIA GUERRA.- El director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, el general de Brigada del Ejército de Tierra, Francisco José Dacoba, clausura el curso de verano de la Universidad Complutense "Tendencias geopolíticas: los efectos de la guerra de Ucrania". RCU María Cristina. Paseo de los Alamillos, 2.

14:15h.- Zaragoza.- DEFENSA UCRANIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Hospital de Campaña Desplegable con capacidad quirúrgica que España donará a Ucrania y a los militares ucranianos que están recibiendo formación para su empleo. Base aérea de Zaragoza, salida por la carretera de Madrid Km 308. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

08:00h.- Pamplona.- SANFERMINES ENCIERRO.- Los toros de la ganadería gaditana de La Palmosilla protagonizan el primer encierro de los Sanfermines 2023. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Barcelona.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Presentación de las conclusiones sobre la llegada de la inteligencia artificial a las aulas, tras las jornadas organizadas por La Caixa y el centro Conexión AIHUB del CSIC. Palau Macaya. (Texto)

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- SOCIEDAD IGUALDAD.- La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam, clausura el curso de verano de la Universidad Complutense "Desarmando la masculinidad", en el que interviene el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género Miguel Lorente. RCU María Cristina. Paseo de los Alamillos, 2.

11:00h.- Madrid.- DESIERTOS MÉDICOS.- El Consejo General de Colegios Médicos (CGCOM) presenta el informe "Áreas de difícil cobertura en España. Desiertos médicos. Perspectivas de los médicos jóvenes". Plaza de las Cortes, 11. (Texto)

11:00h.- Madrid.- CONTAMINACIÓN PLAGUICIDAS.- Ecologistas en Acción, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, SEO BirdLife y WWF presentan su manifiesto 'La plaga de los plaguicidas' en la sala Fujifilm del Centro Internacional de Fotografía y Cine EFTI (calle Fuenterrabía 4).

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

11:00h.- Madrid.- CAJA LETRAS.- El premio Nobel J.M. Coetzee deja un legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. (Texto)

11:00h.- València.- MUSEO BBAA.- El director del Museo de Bellas de Artes de València, Pablo González Tornel, presenta la nueva instalación museográfica de las salas dedicadas a Ignacio Pinazo y los Benlliure. Museo de Bellas Artes, c/. San Pío V, 9. (Texto)

12:00h.- Almagro (Ciudad Real).- FESTIVAL ALMAGRO.- Rueda de prensa de presentación de "La dama boba" de la Fundación Siglo de Oro; "Abre el ojo" de Noviembre Teatro, con Eduardo Vasco; "El avaro de Molière", con Ricardo Iniesta; "Eso rigor e repente", con representantes de Miscelánea Ensemble; y la compañía galardonada en el certamen Barroco Infantil, en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Parador. (Texto)

12:00h.- Santillana del Mar (Cantabria).- PICASSO ALTAMIRA.- El proyecto que sobre Picasso ha realizado el artista visual y poeta Rogelio Lopez Cuenca se inaugura este viernes en el Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira. Museo de Altamira. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:45h.- Pamplona.- SANFERMINES 2023.- LXII Premio Feria del Toro a la corrida de La Palmosilla lidiada el día 10 de julio por Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez. Apartado.

18:30h.- Pamplona.- SANFERMINES TOROS.- Los diestros Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez lidian los toros de la Palmosilla. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- FESTIVAL MAD COOL (CRÓNICA).- Segunda jornada del festival Mad Cool, con Mumford And Sons, Queens Of The Stone Age, The Black Keys y Sam Smith entre sus protagonistas. Nuevo Recinto de Festivales de Mad Cool (Villaverde Alto). (Texto)

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- Tercera jornada del Festival de Jazz de Vitoria con la cantante y pianista Kandance Springs y “The Bad Plus”, uno de los grupos de jazz con más fans del mundo. Pabellón de Mendizorroza. (Texto) (Foto)

20:45h.- Gijón.- SEMANA NEGRA.- Inauguración de la Semana Negra de Gijón. Frente a la Carpa de Encuentro.

21:00h.- Bilbao.- BBK LIVE.- Segunda jornada del Festival Bilbao BBK Live, con las actuaciones de Pavement y Phoenix. Monte Kobetas. (Texto) (Foto)

22:00h.- Málaga.- MÚSICA SEAL.- El cantante británico Seal actúa este jueves en el festival Starlite Occident de Marbella. (Texto) (Foto)

22:00h.- Barcelona.- FESTIVAL NITS.- La artista mexicana Natalia Lafourcade actúa en el nuevo festival Les Nits de Barcelona. Palau Pedralbes. (Texto) (Foto)

22:00h.- San Javier (Murcia).- JAZZ FESTIVAL.- Concierto del dúo italiano Nuda junto al pianista gaditano Chano Domínguez y el guitarrista y cantante de blues estadounidense Joe Louis Walker en el Festival Internacional de Jazz de San Javier. Auditorio del parque Almansa. (Foto)

23:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL.- La artista española del momento, Rosalía, y el cantante colombiano Sebastián Yatra encabezan el cartel de la primera jornada del Granca Live Fest. Estadio de Gran Canaria. (Texto) (Foto)

22:30h.- Maspalomas (Gran Canaria).- MÚSICA JAZZ.- El bajista camerunés Richard Bona junto el pianista Alfredo Rodríguez y el batería Michael Olivera ofrece un concierto incluido en la programación del Festival Internacional Canaras Jazz & Más. Explanada del Faro de Maspalomas. EFE

