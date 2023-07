Soyuncu: "Siempre quise trabajar con Simeone"

Madrid, 6 jul. Caglar Soyuncu, presentado este jueves como nuevo defensa del Atlético de Madrid por las cuatro próximas temporadas, expresó un motivo por encima de todos, el entrenador Diego Simeone, para elegir el conjunto rojiblanco por delante de otros equipos y recordó que era un "fan" de Arda Turan y de lo que hizo en este equipo, entre 2011 y 2015.

"Es un club que da sensación de una gran familia. Es un club con el que he firmado por, sobre todo, el entrenador, que me va a enseñar mucho. Berta también lo comentó, que siempre me ha apoyado. No quiero dar muchos detalles. Me han convencido, he recibido muchos apoyos de los directivos del club. Siempre quise trabajar con Simeone y aprender muchas cosas de él", expresó durante el acto en el auditorio del Cívitas Metropolitano.

"Simeone es una leyenda del Atlético de Madrid. Estoy impaciente por trabajar bajo sus órdenes. Ha entrenado a los mejores jugadores. Voy a intentar tener el mismo rendimiento que han dado los otros jugadores que ha tenido", abundó el defensa, que lucirá el número '4' que ha dejado libre el centrocampista Geoffrey Kondogbia. .

"Me siento muy orgulloso y muy feliz de estar aquí. Un club de un nivel con mucha importancia. Es un club con mucho significado. Voy a ser parte de esta historia y de este club. Me siento de esta familia. Me han recibido con los brazos abiertos. Estoy muy feliz de estar aquí", continuó el futbolista de 27 años.

Ya le ha hablado Arda Turan, exjugador del Atlético entre 2011 y 2015, del club rojiblanco. "Él estuvo aquí y, desde entonces, una tercera o cuarta parte de Turquía era del Atlético de Madrid. Yo era muy joven. Éramos fans de Arda Turan y lo que hacía en el Atlético de Madrid. Para nosotros ha sido un eco muy importante en nuestro país", repasó.

"Para mí suerte, voy a jugar en el mismo equipo. Ha sido mi capitán. Y me ha dado muchas recomendaciones. Me ha dicho que es una familia muy grande. Desde el primer día que estoy aquí, tengo la sensación de que es una familia", insistió Soyuncu, que ha jugado las últimas cinco temporadas en el Leicester, aunque la más reciente tan solo disputó nueve duelos.

"He tenido una lesión, pero la ha pasado y me he recuperado muy, muy rápido. He seguido jugando igual. Seguramente, no has visto los últimos partidos que he jugado. No hay ningún problema. Estoy a pleno rendimiento. Me siento perfectamente. Con mi entrenador y mis compañeros voy a colaborar perfectamente. Voy a dar todo, más de lo que pueda, por este club", proclamó el central, cuyo fichaje estaba acordado ya desde hace meses.

"Después del Mundial, he estado pendiente y he visto a los compañeros, que han tenido un rendimiento muy alto. Voy a empezar con ese espíritu", anunció Soyuncu, al que, "por supuesto", le gustaría marcar algún día a Kyllian Mbappé, "uno de los mejores del mundo", aunque remarcó que él no hace distinciones cuando sale al terreno de juego.

Miguel Ángel Ruiz, central histórico del Atlético de Madrid de finales de los 70 y los 80, lo arropó en su presentación. "Vienes a un gran club, que es grande por su trayectoria; su historia, 120 años en la élite; por su presente, porque está en su mejor rendimiento; y por su gran afición", le transmitió a Soyuncu.

"Pero vas a encontrar un equipo en el que la estrella es, precisamente, el equipo. Un grupo de jugadores extraordinarios, muy bueno, que individualmente cada uno es una estrella, pero han puesto su energía individual para el grupo", añadió Ruiz, que le pidió al central turco "el compromiso, la entrega total y el respeto a este glorioso club".

"Lo único que te diría es que me gustaría que, cuando vayáis a jugar contra un enemigo, los delanteros del otro equipo piensen: 'tengo un mal asunto' u 'hoy creo que tendremos dificultades'. Eso hará que suba vuestra fortaleza cada vez más", declaró.