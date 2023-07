Roberto Verino, sobre la esclavitud de la moda: La modernidad es lo que dura en el tiempo

Santander, 6 jul. El diseñador Roberto Verino ha alertado contra la esclavitud en la que se puede convertir la persecución de la última tendencia en la moda y ha defendido que la "modernidad" en el vestir es la ropa buena, de calidad y que "dura en el tiempo".

Este es el concepto que trata de transmitir la exposición que ha inaugurado Roberto Verino este jueves en Santander para conmemorar los 40 años de su marca en el mundo de la moda internacional, que se podrá visitar hasta el 30 de agosto en el Centro Cívico Tabacalera.

Bajo el título "#estiloverino", la muestra es una retrospectiva gráfica de estas cuatro décadas de moda de la mano de las mejores "top models" como Christy Turlington, Olatz, Helena Christensen entre otras y fotógrafos como Eloy Lozano, Javier Vallhonrat, Jacques Olivar o Paco Navarro.

Acompañado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y ante un auditorio conocedor de su trayectoria, el diseñador gallego ha defendido que la exposición busca reflejar una serie de valores con un criterio de moda de "estilo verino" que "intenta poner en valor a las personas", lo que ha contrapuesto a la persecución de las nuevas tendencias a diario.

"Si la moda la ven como un objetivo a perseguir cada día en la última tendencia, se convierten en esclavos de la moda; por el contrario, si entienden que lo importante es creer que cada uno tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos, la clave está en conocerse, cuidarse, aceptarse y, sobre todo, quererse", ha argumentado.

En este sentido, ha incidido en que la muestra pretende demostrar que propuestas de moda de hace 40 años "son absolutamente modernas hoy". "El concepto de la modernidad es aceptar lo que es bueno en el tiempo, lo que es sencillo, funcional, lo que tiene calidad y lo que permite la sostenibilidad de verdad porque la ropa dura en el armario", ha resumido.

"No hay cosa que más me pueda complacer que escuchar a personas que dicen: he tenido la oportunidad de que la ropa se la haya quedado mi hija, pero además mis nietas siguen deseándola como si fuese un tesoro", ha reconocido Roberto Verino.

Ha abundado en que todo esto muestra una serie de valores "a los que vale la pena sumarse". "Lo importante es pensar en las personas para que su capacidad de disfrutar con lo que se ponen cada día se convierta en un plus de autoestima y de felicidad", ha concluido el diseñador.

La alcaldesa ha agradecido al modisto su decisión de que la muestra, que se acompaña con audios y vídeos, recale en la capital cántabra y ha alabado la trayectoria "impresionante" de Roberto Verino y su aportación a la Marca España, como motor económico y escaparate de la creatividad española. EFE

fb/ros

(foto) (vídeo) (audio)