Jake Wightman renuncia al Mundial de Budapest por lesión

Redacción deportes, 6 jul. El británico Jake Wightman, campeón mundial de 1.500 metros en Eugene (Estados Unidos) en 2022, no podrá revalidar su corona en agosto en Budapest (Hungría) al causar baja por una lesión y deja las principales opciones por la medalla de oro para el noruego Jakob Ingebrigtsen y el español Mohamed Katir.

Wightman, de 28 años, se lesionó saltando vallas en Sudáfrica hace cinco meses, en febrero, y desde entonces no ha podido competir. Su única prueba este año fue bajo techo, el 8 de enero, en el Grand Prix de Sheffield.

"He tenido que afrontar con muchos inconvenientes para prepararme para correr este verano. Siempre he sentido que el tiempo estaba de mi lado para superar mis problemas por completo, pero lamentablemente he tenido que aceptar que no podré competir en el Mundial, lo que ha sido muy difícil de asumir", declaró el atleta británico en su Instagram.

"Aunque estoy muy decepcionado de no poder defender mi título, mi objetivo debe ser que mi cuerpo descanse y esté disponible para 2024, para asegurarme de que volveré rindiendo a mi máximo nivel. Podría haber tomado algunos riesgos para estar en la línea de salida de Budapest, pero el riesgo de poner en riesgo mi año olímpico ha hecho obvia esta decisión", aseguró.

La ausencia de Wightman despeja las opciones al título para el noruego Jakob Ingebrigtsen, campeón europeo y olímpico de 1.500, que en los últimos meses sigue coleccionando títulos y récords, aunque enfrente tendrá rivales de mucha entidad como el español Mohamed Katir o los otros nueve atletas que este año han bajado de 3:30 en carreras oficiales en la distancia. EFE

