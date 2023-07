HOY SERÁ NOTICIA. Viernes, 7 de julio de 2023

MULTITUD DE ACTOS EN EL COMIENZO DE CAMPAÑA DE LAS ELECCIONES GENERALES

Madrid. Comienza con multitud de actos la campaña de las elecciones generales del 23J, en las que el PP aparece como vencedor en todas las encuestas.

Sin embargo, hay margen para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda seguir en La Moncloa apoyado por Sumar y sus habituales socios parlamentarios, mientras Alberto Núñez Feijóo solo contaría con el respaldo de Vox.

PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LAS ÁREAS DE DIFICIL COBERTURA MÉDICA

Madrid. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España presenta este viernes el estudio "Los desiertos médicos o áreas de difícil cobertura, en especial en zonas rurales".

Estudio elaborado para dar visibilidad a un fenómeno emergente en España, que en numerosas ocasiones están solventando los jóvenes médicos residentes.

LA PRINCESA LEONOR VISITA HOY POR PRIMERA VEZ LA ACADEMIA DE ZARAGOZA JUNTO A FELIPE VI

Zaragoza. La princesa Leonor visita este viernes por primera vez la Academia General Militar de Zaragoza para acompañar a Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra, mes y medio antes de ingresar en este centro para iniciar su formación castrense de tres años.

La heredera al trono comenzará su andadura en la Academia de Zaragoza el 17 de agosto, por lo que el acto de hoy (11.30 horas) supone una primera toma de contacto

LOS TOROS DE LA GANADERÍA GADITANA DE LA PALOMILLA ABREN LOS ENCIERROS DE SANFERMINES

Pamplona. Los toros de la ganadería gaditana de La Palomilla abren este viernes los encierros de los Sanfermines de 2023 después de ser la divisa triunfadora de la pasada feria del toro.

El ganadero dice conocer Pamplona y lo que pide el público de Sanfermines, por eso piensa, tras dos triunfos en estas fiestas, que este año puede volver a dar la talla. Por la tarde los astados serán lidiados por Rafael Rubio, Rafaelillo; Manuel Escribano y el mexicano Leo Valadez.

SEGUNDA JORNADA DEL FESTIVAL MAD COOL CON QUEENS OF THE STONE AGE

Madrid. La segunda jornada del Festival Mad Cool que se celebra este viernes será un día de contrastes, con un fuerte sabor rock gracias a la contundencia de Queens Of The Stone Age y The Black Keys.

También cabida para el pop melódico sin géneros de Sam Smith.

EL FESTIVAL BILBAO BBK LIVE CELEBRA SU SEGUNDO DÍA

Bilbao. La banda estadounidense de indie rock Pavement y los franceses Phoenix protagonizan este viernes la segunda jornada del Festival Bilbao BBK Live.

También actuarán grupos como The Blaze, Duki, Jamie XX, o The Murder Capital, entre otros.

EL ARTISTA ROGELIO LÓPEZ CUENCA LLEVA AL MUSEO DE ALTAMIRA SU PROYECTO SOBRE PICASSO

Santillana del Mar (Cantabria). El artista andaluz Rogelio López Cuenca lleva al Museo de Altamira su proyecto sobre el artista Pablo Picasso, en el 50 aniversario de su fallecimiento

UN FRENTE ATLÁNTICO TRAE TORMENTAS EN EL NORTE Y TEMPERATURAS SIN GRANDES CAMBIOS

Madrid. La llegada de un frente atlántico dejará este viernes precipitaciones en el la mitad oeste de Galicia y chubascos y tormentas localmente fuertes en el cuadrante noreste peninsular, mientras que las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros ascensos en el tercio norte peninsular, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según la Aemet, se registrarán chubascos y tormentas localmente fuertes en el País Vasco, Navarra y la zona Pirenaica; en el resto del extremo norte y tercio oriental peninsular, así como en Baleares, habrá intervalos nubosos, sin descartar chubascos más débiles y aislados. En el resto de la península habrá poca nubosidad. En Canarias se producirán intervalos de nubes en la zona norte de las islas, con posibilidad de lluvias débiles en las islas de mayor relieve, y poca nubosidad en el sur.

