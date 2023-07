El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, lanzará este jueves el chupinazo de San Fermín

Pamplona, 6 jul. El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, prenderá este jueves a las 12:00 horas la mecha del chupinazo anunciador de los Sanfermines, dando paso a nueve días ininterrumpidos de fiesta en Pamplona, donde se han programado 542 actos oficiales.

En este histórico momento, Sabalza se verá acompañado del entrenador del equipo, Jagoba Arrasate, así como de los capitanes David García y Unai García, además de la directiva. La mayoría de su familia también estará, salvo uno de sus hijos, residente en Canarias y que acaba de ser padre.

Osasuna ha realizado una temporada histórica, llegando a la final de la Copa del Rey, que perdió ante el Real Madrid en Sevilla y consiguiendo el séptimo puesto en Liga. Por primera vez en sus más de cien años de historia, Osasuna se clasificó para la Supercopa de España y para la Conference League, aunque la presencia en esta competición europea está pendiente de recursos tras decidir la UEFA la exclusión del equipo.

Será la segunda vez que el club, como institución, sea protagonista del inicio de las fiestas de San Fermín. En 2000, el capitán rojillo, César Palacios, lanzó el chupinazo con motivo del ascenso del equipo a Primera División.

El año pasado, tras dos años sin fiestas, el chupinazo tuvo también su toque rojillo, con el antiguo portero Juan Carlos Unzué que, a su larga trayectoria como futbolista y entrenador, unió la reivindicación de su lucha contra la ELA.

Sabalza ha asegurado que, cuando este jueves salga al balcón del Ayuntamiento de Pamplona, solo pensará en San Fermín y después “en esos Sanfermines que vamos a disfrutar" durante 9 días.

“Estoy contento de que Osasuna tire el chupinazo. Es un premio a la temporada que hemos hecho, al igual que el séptimo puesto, el subcampeonato de Copa del Rey, así como tantos partidos que hemos ganado”, ha señalado el presidente en una charla con EFE.

Le da miedo la apertura del balcón y ver esa plaza "que estará con muchas ganas de fiesta”, ha dicho sobre los posibles nervios que le invadan conforme el momento se vaya acercando. Y asegura que no llevará un discurso redactado “porque ni es el momento ni la hora”, sino que dará las gracias por el honor que supone lanzar el chupinazo.

“Es fácil que me emocione, pero espero hacerlo después de dar los gritos de rigor. Me fastidiaría hacerlo antes”, ha comentado dada la facilidad que tiene para dejarse llevar por las emociones del momento y que no desea experimentar este jueves.

Además de la Plaza Consistorial, el chupinazo se podrá seguir a través de cuatro pantallas gigantes en puntos neurálgicos de la ciudad: la Plaza del Castillo, el paseo de Sarasate, el parque de Antoniutti y la plaza de los Fueros.

Tras el lanzamiento del chupinazo y el inicio de las fiestas, la primera canción que sonará, como reza la tradición, será la "Biribilketa" de Gaínza, que este año volverá al zaguán de la casa consistorial.

A partir de ahí la música se distribuirá por toda la ciudad con bandas que saldrán desde Plaza del Castillo, Antoniutti y paseo de Sarasate. Además, como es tradicional, en la plaza de los Fueros arrancará el festival folklórico. EFE

