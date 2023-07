Diego Conde: "Vengo con la intención de disputar el puesto desde el primer momento"

Madrid, 6 jul. Diego Conde afirmó durante su presentación como nuevo portero del Leganés, donde afronta una segunda etapa tras llegar libre del Getafe con la intención "de disputar el puesto desde el primer momento" y que ha evolucionado "muchísimo" como portero con respecto a su paso anterior por el club.

"Estoy en el momento perfecto y en la edad perfecta para dar el paso de competir de manera habitual. Por eso la intención de venir a Leganés y de bajar de Primera a Segunda. Con el máximo respeto a Dani, al que considero un grandísimo portero con una trayectoria impecable, vengo con la intención de disputar el puesto desde el primer momento, de sumar minutos y de demostrar el portero que creo que soy y que puede sumar y ayudar mucho al Leganés", dijo.

"He evolucionado muchísimo como portero. En Getafe está uno de los mejores porteros de España y ponerle en apuros en algún momento que otro creo que me ha hecho crecer muchísimo como portero y madurar en esta posición. Soy un jugador súper competitivo, creo que completo en todos los aspectos que se requieren a un portero. He mejorado mucho desde mi primera etapa y espero tener la oportunidad de demostrarlo en el campo y no con palabras", comentó.

Conde se mostró agradecido por el hecho de que vuelvan a contar con él y habló sobre lo que espera: "Ya he estado en este club. Han pasado tres temporadas desde entonces pero sé cuál es la mentalidad y su ambición. Es un proyecto nuevo, hay muchos jugadores nuevos que llegamos, otros que tienen que venir, y hay que construir una plantilla que se consolide y sea un grupo estable y fuerte. A partir de ahí todos somos ambiciosos y queremos ver más pronto que tarde al Leganés donde tiene que estar, en Primera". EFE

