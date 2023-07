Davidovich: "Mi juego en hierba luce más"

Londres, 6 jul. El español Alejandro Davidovich aseguró que su juego en hierba "luce más", después de vencer en su debut en Wimbledon.

El malagueño, en un calco de la primera ronda de Roland Garros, venció al francés Arthur Fils y se clasificó a segunda ronda del torneo inglés por segunda vez en su carrera.

"He hecho una gira de hierba bastante mala", respondió Davidovich en rueda de prensa. "En Queen's, muy mal, en Mallorca, peor. Entonces al final el tenis te da oportunidades cada semana y aquí la he aprovechado. Estoy contento del nivel que he dado".

Pese al mal curso en pasto, sin conocer la victoria hasta este jueves, Davidovich ganó aquí el torneo júnior en 2017.

"Mi juego en hierba luce un poco más. Intento acabar en dos tres tiros ahora que estoy sacando mejor. La hierba es un amor y odio. Hay botes más raros, el juego es más raro en sí, pero cuando la entiendes te puedes adaptar bastante bien". EFE

