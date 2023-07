Bouzas: "Ha sido una experiencia muy bonita"

Londres, 6 jul. La pontevedresa Jessica Bouzas, que cayó en primera ronda de Wimbledon, aseguró que se lleva una experiencia muy bonita del tercer Grand Slam del año.

Bouzas, cayó ante Kalinina en su debut en el All England Club, después de pasar la fase previa en Roehmampton.

"Estoy muy contenta, ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo viniendo de la previa. Ha sido un partido bueno y se me queda la espinita clavada de que podría haber dado un poquito más. Competía contra una jugadora muy buena, con más experiencia que yo y al final es un aprendizaje", dijo en rueda de prensa después de sus primeros partidos sobre hierba.

"Me he encontrado muy cómoda. Es como otra especie de tenis y me ha gustado mucho. Sabes que has hecho tu trabajo llegando desde la previa. Entrar en el cuadro final es un premio. Aprendo mucho de las jugadoras que son top 100, porque hay nivelón. He tenido muchos altos y bajos en mi carrera e igual llega un momento en el que hace click y te encuentras en un cuadro de final de Wimbledon como ha sucedido ahora".

Bouzas afirmó que una de sus inspiraciones es Javier Martí, su entrenador, que sufrió seis operaciones de codo y pese a ser una gran promesa del tenis nunca pudo colmar las expectativas.

"Me ha enseñado mucho a no quejarme", añadió la de Pontevedra, que nombró a Maria Sharapova, Garbiñe Muguruza, Rafael Nadal y Novak Djokovic como sus grandes inspiraciones dentro de la pista. EFE

msg/apa