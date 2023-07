Aritz Arambarri: "Vengo al club perfecto para seguir creciendo y aprender"

Madrid, 6 jul. Aritz Arambarri, nuevo futbolista del Leganés, opinó ante los medios de comunicación durante su presentación con el club madrileño que ha llegado "al club perfecto para seguir creciendo y aprender" y afirmó tener "muchas ganas de hacer una bonita temporada".

"Doy las gracias a Txema Indias y al club por la oportunidad que me han dado, por todo lo que me han ayudado, por lo fácil que me lo han hecho todo. Tenía claro que quería venir aquí, que era un buen sitio para crecer y seguir mejorando. Tengo mucha ilusión, muchas ganas de hacer una bonita temporada", afirmó.

"El objetivo está bastante claro, el Leganés tiene que estar donde todos quieren que esté. El equipo va a cambiar mucho pero la ambición la tenemos todos. En los primeros partidos es ir cogiendo confianza y hacernos fuertes para hacer una buena temporada", añadió.

Asimismo explicó qué puede aportar: "Me definiría como un jugador bastante completo. Mi fortaleza es defender y con balón creo que me manejo bien también. Vengo con muchísima ilusión, tenía ya ganas de cambiar de aires. Vengo al club perfecto para seguir creciendo y aprender".

Por otro lado se refirió a la posible vuelta como cedido del delantero Jon Karrikaburu, al que conoce de la cantera de la Real Sociedad: "Tengo muy buena relación con él, hablamos bastante. Le pregunté cuando me llamaron y me habló muy bien de todo. Hablo mucho con él. Ya se verá lo que pasa estos meses". EFE

