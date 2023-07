Abascal tiende la mano a un Feijóo “descentrado” para constituir una alternativa al PSOE

El Ejido (Almería), 6 jul. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tendido este jueves la mano al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para constituir una alternativa de gobierno al PSOE, a pesar de que considera que está “descentrado” y realiza propuestas “extravagantes”.

Así lo ha manifestado durante un mitin en El Ejido (Almería), dónde ha reconocido que le gustaría gobernar en solitario, aunque es “prudente” porque los españoles no parecen que vayan a dar la mayoría absoluta a su partido, pese a lo cual asegura que en Vox son “ambiciosos”.

Considera que el 28 de mayo los ciudadanos hablaron y por eso quiere repetir en el país lo que ya ha ocurrido en cuatro comunidades, aunque la situación en Murcia, dónde según él Feijóo los ha convertido en “conejillos de indias”, le preocupa.

Ha recordado que hace cuatro años el PP dio cuatro carteras a Ciudadanos con un 12 % de los votos, mientras que ahora pide a Vox, con un 18 %, que se abstenga. “Los señores del PP han venido con la recortada. Firmar lo mismo que hace cuatro años, no. Soy inocente, pero tonto del todo no”, dice.

“Sale Feijóo y dice que lo apoyemos en Murcia frente al sanchismo, igual que al PSOE en Barcelona. Feijóo es muy centrista pero no está centrado y sus argumentos son extravagantes, con el despiste colosal de decir que va a derogar el sanchismo pactando con Sánchez”, ha añadido.

De esta forma, ha criticado que el líder popular haya anunciado que tras las elecciones hablará con Pedro Sánchez para que lo deje gobernar, y que si esto no funciona lo hará con sus “barones”. “Es de ciencia-ficción”, ha sostenido.

Además de a este “despiste trágico” de Feijóo, Abascal se ha referido a las declaraciones del popular sobre dejar gobernar a la lista más votada, y ha incidido en que en Extremadura la lista más votada fue la del PSOE, o que en Barcelona ganó “un separatista”, pese a lo cual el PP no ha dejado de una u otra forma que gobernasen.

También ha criticado que Feijóo actúe como si fuese el “ganador”. “Aún no hemos echado a Sánchez. Los españoles no han votado. Hay que respetar a los españoles en primer lugar”, ha apuntado, a la vez que ha apostillado que el objetivo no es echar al sanchismo, sino al socialismo.

Sobre sus compromisos, ha prometido derogar “todas las leyes que dividen” y tras esta “etapa derogativa y de reconstrucción” de la defensa de la unidad nacional y de la soberanía española, asegura que no promulgará que afecten a todos los españoles sin consultar a los ciudadanos en referéndum.

Por otro lado, ha cargado contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, por las promesas realizadas para “comprar el voto” con dinero público, por ejemplo con la herencia universal de 20.000 euros.

“Esta señora no es para dejarle la casa, las llaves del coche, a los hijos… Como para dejarla entrar en un Gobierno. Es una señora muy peligrosa a la que hemos visto como elogiaba la revolución bolivariana de Hugo Chaves. Ahora va de Armani, ha cambiado de look y disimula, pero son los mismos comunistas de siempre: contra los cuerpos, violencia, y contra las almas, mentiras. Es lo que han hecho estos cuatro años”, ha afirmado. EFE

