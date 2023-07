Piden a Fiscalía de Murcia que investigue caso de la mujer derivada a abortar en Madrid

Murcia, 5 jul. El Defensor del Paciente ha pedido este miércoles a la Fiscalía Superior de Murcia que investigue el caso de la mujer a la que el Servicio Murciano de Salud (SMS) negó el aborto y la derivó a un centro privado de Madrid.

En la petición, la asociación considera que la Fiscalía murciana tiene que llevar a cabo las diligencias correspondientes tras la sentencia emitida este lunes por el Tribunal Constitucional que obliga al SMS a indemnizar a la mujer porque se había vulnerado su derecho de configuración legal a la interrupción del embarazo, que forma parte de su derecho fundamental a la integridad física y moral.

Igualmente, pone en duda la justificación que dio el SMS de que ningún médico había pedido practicar abortos, puesto que, según el Defensor del Paciente, "no todos los médicos de la sanidad pública murciana están en contra de practicarlos, ni tienen criterios diferentes a los de sus compañeros de la privada".

También, recuerda que una interrupción del embarazo "no es un acto lúdico ni una romería, si no una penosa decisión, cuyas razones no tienen por qué darse a conocer".EFE

