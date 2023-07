La segunda etapa de Luis García arranca con el ascenso como única meta

Barcelona, 5 jul. El Espanyol inicia este miércoles los entrenamientos después de que la plantilla se sometiera a las habituales pruebas médicas y físicas, el paso previo para una pretemporada que tiene como único objetivo devolver al equipo blanquiazul a Primera división.

El entrenador, Luis García, mostró, desde que fichó por el Espanyol en abril, un fútbol valiente, coherente y que buscaba ser protagonista. El vestuario asimiló bien su nuevo libro de estilo y el técnico conectó instantáneamente con la grada, pese a que finalmente la permanencia en la máxima categoría se escapó.

El preparador asturiano dirige, a partir de hoy a las 19:00 horas en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, la primera sesión de un proyecto con altas miras.

Es la primera toma de contacto para una campaña en la que el club asume que no habrá excusas: el ascenso a Primera es una obligación para la entidad catalana.

Luis García disfrutará de la plantilla prácticamente al completo. No estarán Keidi Bare ni Martin Braithwaite, con permiso de la entidad tras finalizar más tarde su temporada; César Montes, con la selección de México; ni tampoco Simo Keddari y Luca Koleosho, disputando el Europeo Sub-19.

El estilo del Espanyol en Segunda división no presenta grandes dudas: el preparador asturiano ha demostrado que es fiel a sus recetas y convicciones. Sobre lo que sí existen incógnitas es en la composición final de la plantilla. Es ahí donde entra en escena el nuevo director deportivo, Fran Garagarza.

El responsable de la parcela futbolística explicó en su presentación, el pasado viernes 30 de junio, que a partir de este miércoles empezaría a hablar cara a cara con los jugadores cuyo futuro está en el aire. Garagarza, comentó, quería leer en las caras y en los ojos de los jugadores sus intenciones.

En este sentido, muchos de los focos apuntan al capitán, Sergi Darder. El centrocampista, pese a tener contrato hasta 2026, cuenta con una cláusula en su contrato por la que puede salir cedido siempre que el club de destino asuma su ficha. Otros nombres, como César Montes o Braithwaite, también suscitan dudas.

Por otra parte, el capítulo de fichajes todavía no se ha abierto. Fran Garagarza se mostró tranquilo al respecto y aseveró que el tiempo no será una excusa en caso que se su trabajo no sea acertado. El director deportivo insistió, además, en que la cantera deberá ser protagonista.

Las próximas semanas serán claves. Paralelamente, el Espanyol sigue trabajando para cerrar el calendario de la pretemporada. El equipo se concentrará del 18 al 29 de julio en Marbella, como el verano pasado. Hay atados dos amistosos: frente a la UD Las Palmas el 26 de julio y ante el Utrecht el 5 de agosto. EFE

