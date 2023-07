"Choco" Lozano, sobre Vizcaíno: "Malinterpretó las cosas"

Getafe (Madrid), 5 jul. Anthony "el Choco" Lozano, delantero hondureño del Getafe, aseguró este miércoles, durante su presentación oficial como jugador del conjunto azulón, que el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, "malinterpretó las cosas" cuando analizó su fichaje por el club del sur de Madrid.

Vizcaíno declaró en el mes de febrero que le parecería "mezquino" que el Getafe hubiese fichado a "el Choco" Lozano "jugándose las papas" con el Cádiz y después elevó una denuncia a LaLiga contra el Getafe ante la sospecha de que ambas partes comenzaron a negociar antes de la fecha establecida por la FIFA (1 de enero).

Después, afirmó que equipos como el Getafe y presidentes como Ángel Torres "son el malísimo ejemplo del fútbol trampa, de manipulación" y señaló que el club madrileño atacó a un rival directo "de manera zafia". "Ese es un fútbol de tramposos y a los tramposos ya los hemos echado del fútbol. Si fuera por mí, descendería al Getafe por el comportamiento que ha tenido", agregó.

Las críticas de Vizcaíno desataron un cruce de declaraciones con el presidente Ángel Torres y este martes, el protagonista de la disputa, "el Choco" Lozano, habló sobre la disputa entre ambos y declaró que posiblemente su expresidente no interpretó bien la situación.

"Ha habido mucha controversia con ese tema. No creo que la afición esté en mi contra, espero que no. Es un tema de presidentes, malinterpretó (Vizcaíno) las cosas, creo yo. Se le metió algo en la cabeza que no es", dijo "el Choco" Lozano.

Cuestionado por si espera un mal recibimiento de su exafición cuando visite al estadio del Cádiz, indicó que espera "que no pase nada malo", aunque recalcó que siempre "puede pasar cualquier cosa" antes de alabar a los hinchas del conjunto gaditano.

"Estoy muy agradecido a su afición y estoy muy agradecido al club. Ahora tengo la camiseta del Getafe y tengo que defenderla a muerte. Lo importante es que el club logre los objetivos", manifestó.

Además, informó de que las negociaciones entre el Getafe y sus representantes comenzaron a partir del mes de abril y reconoció que en su fichaje también influyeron jugadores como Juan Cala e Iván Alejo.

"Todos tienen buenas referencias del club. No todos salieron de la mejor manera, pero todos coinciden en una cosa: que en el Getafe hacen las cosas muy bien. Es una de las cosas que también tomé en cuenta para venir".

Ahora, "el Choco" se centrará en su nueva aventura en España después de jugar en equipos como el Barcelona B, el Valencia B, el Alcoyano, el Girona y el Cádiz: "Tengo ganas de conocer al club, de conocer a mis compañeros y a mi entrenador. Muy emocionado y con muchas ganas de que empiece todo. Tengo mucha ilusión por empezar a entrenar. Estoy preparado para este nuevo reto", señaló.

"El Getafe siempre ha sido un equipo con mucha garra, con mucha raza y muy difícil. Espero que siga siendo así, un equipo que dé guerra y lucha", añadió.

Asimismo, reconoció que todavía no ha hablado con su entrenador, José Bordalás y manifestó sus ganas de tener ese primer "acercamiento" con el técnico del Getafe.

"Voy a buscar tener muchos minutos, ser titular. Esa es la verdad. Depende de cómo se den las cosas y del trabajo. pero quiero apuntar a jugar muchos partidos. La verdad es que la posibilidad de jugar en Madrid siempre es buena. Los aficionados hondureños siempre están volcados conmigo y espero que sigan viniendo", concluyó.