CCOO llama a la clase trabajadora a votar el 23-J para reeditar la mayoría progresista

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 5 jul (EFECOM).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha llamado este miércoles a la clase trabajadora a movilizarse y votar en las próximas elecciones del 23-J y ha defendido la necesidad de que se reedite una mayoría progresista y de izquierdas en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los periodistas con motivo de la celebración del Consejo Nacional de CCOO de Cataluña, Sordo también se ha dirigido a los partidos de derechas, a los que ha reclamado "claridad" y que expliquen si modificarán la reforma laboral, dejarán de subir el salario mínimo interprofesional o derogarán la ley de pensiones.

"Los intereses de la clase trabajadora pasan por la reedición de una mayoría progresista y de izquierdas", ha subrayado Sordo, que ha valorado las reformas en materia laboral o de pensiones y ha subrayado que el actual Gobierno "ha sido sensible" a las reivindicaciones sindicales.

"El sindicato no es neutral ni equidistante en materia política. No somos una organización política ni vamos a definir ninguna opción partidaria de cara a las elecciones, pero no somos equidistantes", ha enfatizado el secretario general de CCOO, que ha afirmado que su organización se esforzará para movilizar el voto de la clase trabajadora.

"Pedimos claridad, especialmente a los partidos de la derecha, para que expliquen si van a modificar o no la reforma laboral, si van a continuar con la subida del salario mínimo o si derogarían la ley de pensiones que está permitiendo que las pensiones se revaloricen en función de la evolución de los precios", ha indicado.

"Cada partido tiene que decirle claramente a la ciudadanía qué haría con estas normas, que son determinantes para las condiciones de vida de la gente trabajadora. No hacerlo sería un fraude democrático", ha subrayado.

LAS PROPUESTAS FISCALES DEL PP, "UNA IRRESPONSABILIDAD"

Sordo también se ha pronunciado sobre la propuesta de rebaja fiscal del PP, que ha considerado "obsoleta y sumamente irresponsable".

"Si España quiere ser un Estado moderno, tener un sector productivo moderno, donde el papel del sector público va a ser determinante, no puede ir a la vieja dinámica de bajar impuestos por si alguna 'empresita' de mala muerte se viene a ubicar a España, esto ya no va así", ha señalado.

Además, ha advertido que una bajada de impuestos repercutiría en un incremento de la deuda pública o un recorte generalizado de los servicios públicos. EFECOM

