Philipsen:"El impulso de Van der Poel ha vuelto a ser muy importante"

Nogaro (Francia), 4 jul. El belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), doble ganador de etapa del Tour de Francia, volvió a tener la colaboración de su compañero Mathieu Van der Poel para lanzar el esprint que le dio la segunda victoria consecutiva, esta vez en el autódromo de Nogaro.

"En los últimos kilómetros de entrada al circuito y al final escuché el ruido de caídas a mi alrededor, así que espero que todos estén bien. Fue un final un poco agitado con las curvas a toda velocidad. Perdí a mi equipo, pero en la recta me encontré de nuevo con Mathieu van der Poel e hizo un gran esfuerzo para llevarme a la victoria. Fue clave porque mis piernas estaban acalambradas y Caleb Ewan se acercaba", comentó el belga en meta.

Aunque el final fue eléctrico, Philipsen admitió haber terminado una jornada tranquila, justo antes de la entrada del Tour en Pirineos.

"El final estuvo reñido, me alegró que confirmaran mi victoria rápidamente, no como ayer. Fue una etapa realmente fácil, creo que todos querían guardar piernas para los Pirineos mañana y pasado". Philipsen también logró puntos importantes en la competencia por el maillot verde. Ahora es el líder con 150 puntos, por 80 del francés Victor Lafay. "Me veo bien con el maillot verde, pero son solo cuatro etapas y el Tour es un camino muy, muy largo. Intentaré defenderlo", concluyó. EFE

soc/jl