Lorenzo Brown anuncia que no irá con España al Mundial

Madrid, 4 jul. El base español Lorenzo Brown, que milita en el Maccabi Tel Aviv desde finales de junio de 2022, ha anunciado este martes que no estará en el Mundial de baloncesto de Filipinas, Japón e Indonesia, que se jugará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre.

"Desgraciadamente, no podré participar con mis hermanos de la selección española en la presente edición de la Mundial FIBA de este año. Me he reunido con tres especialistas distintos que me han dicho que el reposo y el tratamiento continuados son la única manera de que vuelva a estar al 100 % para esta próxima temporada", explica Brown en las redes sociales.

"Una lesión en la carrera por la medalla de oro del año pasado en el Eurobasket que nunca me dio tiempo de curar, teniendo que saltar inmediatamente a mi temporada de Euroliga 2022-2023", explica.

"Mi esperanza es tener el honor de representar a España en los Juegos Olímpicos de 2024, y, después de mucho pensarlo y consultarlo, creo que esta decisión me da la mejor oportunidad para ayudar a nuestra búsqueda del oro el próximo verano en París", agrega el estadounidense nacionalizado español hace un año.

Brown se muestra "eternamente agradecido" a la Federación Española, al seleccionador, Sergio Scariolo, y a su equipo, a sus compañeros de equipo "y, lo que es más importante, a los aficionados", por acogerle "el verano pasado con los brazos abiertos".

"Espero tener la oportunidad de hacer que se sientan orgullosos una vez más", concluye Brown. EFE

sab