La obra "Locos" rompe con el estereotipo de que la "locura" se asocie a la mujer

Madrid, 4 jul. Tras doce años de éxitos con "Locas", el dramaturgo y director José Pascual Abellán lleva a escena la versión masculina, "Locos", que nace de la necesidad de romper determinados estereotipos arraigados en nuestra sociedad, "en los que además la enfermedad mental y la vulnerabilidad se asocian a lo femenino".

"Desde el momento que estrené 'Locas', me pregunté el porqué de protagonistas mujeres y no hombres y esa duda siempre me ha acompañado", ha contado este martes a EFE José Pascual Abellán, quien señala que el éxito "Locas", de la que existen 40 versiones internacionales ha sido "un regalazo".

"Históricamente se ha asociado la inestabilidad emocional y los trastornos mentales a la mujer y sin querer posicionarme, lo hice, ahora saldo esa deuda", ha añadido este maestro de educación especial convertido en dramaturgo.

Dada la situación actual en la que hablar de salud mental "ya no es un tabú", esta pieza, interpretada por Víctor Sevilla y Nacho Hevia, "es un drama sobre la enfermedad mental y sobre la necesidad de inventarnos personajes para poder seguir viviendo".

La obra se desarrolla en la sala de espera de un psiquiatra, donde dos pacientes con vidas aparentemente opuestas, desnudan sus emociones para descubrir que ambos comparten la locura como manera de sobrevivir. Uno de ellos es un ejecutivo demasiado ocupado, el otro un amo de casa que se siente cada vez más solo y menos querido.

Dos seres completamente diferentes que conversan, mientras esperan, sobre los límites de la vida y de la cordura, y que transitan, por la delgada línea que separa la razón de la locura. "Un sinfín de emociones que marcan el estado mental de estos dos seres".

"Es la misma historia, de 'Locas' tal cual, solo he cambiado el género de los personas", ha explicado el dramaturgo quien asegura que lo interesante ha sido explorar si los trastornos mentales tienen género.

El dramaturgo tiene claro que el hombre y la mujer son iguales, "salvo algún aspecto genético" y recuerda obras de teatro en las que ha existido un cambio de género como Blanca Portillo en "Hamlet"; Núria Espert en "El rey Lear" o José Luis Gómez en "La Celestina".

También le ha resultado interesante desmitificar que si un hombre está en casa y hace las tareas domésticas no es sinónimo de hombre débil o sin expectativas.

Su objetivo es mostrar en escena la realidad de la enfermedad mental. ¿Qué significa estar loco?, ¿Cuál es la distancia exacta que coloca al ser humano al borde de la locura o de la cordura? o ¿Es necesario un diagnóstico para evidenciar un trastorno mental? son algunas de la preguntas que surgen en este espectáculo.

En esta pieza también se aborda cómo el ser humano se inventa personajes. "Cambiado de personajes constantemente. En casa somo de una manera, en el trabajo de otra y si vamos a pedir un crédito al banco hacemos otro papel", ha contado el dramaturgo, quien dice que las redes sociales influyen negativamente.

"Las redes sociales nos han abocado a inventarnos personas que no somos y eso frustra, provoca un gran vacío porque no eres el personaje que te inventas y como consecuencia el suicidio que cada vez es mayor en adolescentes y jóvenes".

Del 7 de julio se estrenará "Locos"en el Pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, donde estará hasta el 25 de agosto. Luego estará de gir por gira por Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha o Navarra. EFE

cm/bal