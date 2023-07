HOY ES NOTICIA EN ESPAÑA

ELECCIONES GENERALES

Feijóo anuncia un programa para la clase media y sin pasos atrás en violencia machista

Pedro Sánchez: No soy perfecto, pero soy un político limpio

Moncloa detecta "miedo" en Feijóo porque ve que Sánchez se le acerca "mucho y rápido"

Abascal garantiza que no habrá bloqueo institucional si depende de Vox

Sumar ficha a la escritora Elizabeth Duval como portavoz de feminismo y derechos LGTBI

ERC avisa de que sólo apoyará una "hipotética" investidura a Sánchez si defiende Cataluña

Correos pide a los ciudadanos no esperar hasta el último día para depositar el voto postal

GOBIERNO EXTREMADURA

Fernández Vara confirma que dejará la secretaría regional del PSOE en otoño

María Guardiola (PP) afrontará su investidura los días 13 y 14 de julio

DESEMPLEO JUNIO

El paro baja de los 2,7 millones y el empleo modera su avance con 54.541 afiliados más

CORONAVIRUS MASCARILLAS

El Gobierno da por finalizado 1.207 días de mascarillas obligatorias en ámbitos sanitarios

SUCESOS MADRID

Detenido el hombre que mató a la dueña de una tienda en Tirso de Molina (Madrid)

TRIBUNALES AZNALCÓLLAR

Comienza, 25 años después, el juicio a Boliden por el vertido de la mina de Aznalcóllar

SEGURIDAD VIAL

Más de la mitad de los conductores muertos en 2022 tomaron alcohol, drogas o psicofármacos

LIBRERÍA LAGUN

Adiós a un símbolo, cierra la librería Lagun de San Sebastián

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE (18:00 horas)

POLÍTICA

18:30h.l.- La Laguna (Tenerife).- ELECCIONES SUMAR.- La candidata a presidenta del Gobierno de España por Sumar, Yolanda Díaz, interviene en un acto electoral en Tenerife. Plaza del Adelantado (Texto) (Foto)

19:00h.- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entrega la Creu de Sant Jordi a 20 personalidades y 10 entidades, acompañado de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Teatre Joventut. Texto)(Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

18:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la Red de Seguridad de Procesos Electorales. Ministerio del Interior.

SOCIEDAD

18:45h.- Madrid.- SANIDAD JORNADAS.- El ministro de Sanidad, José Miñones interviene en la clausura de la III Jornada One Health, organizada por Boehringer Ingelheim España, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Hortaleza, 63.

19:00h.- Madrid.- CONSUMO ECOLOGÍA.- El ministro de Consumo, Alberto Garzón, participa en una conferencia sobre planificar la "utopía ecologista" y conversa con el historiador ambiental Troy Vettese. Círculo de Bellas Artes.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

17:45h.- Roses (Girona).- PRINCESA GIRONA.- La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan el museo elBulli1846 y mantienen un encuentro con el chef Ferrán Adrià y un grupo de jóvenes participantes en los programas de la Fundación Princesa de Girona. Carrer la Roca, 4. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Santander.- MUSE CONCIERTO.- La banda de rock británico Muse ofrece su único concierto en España dentro de su gira "Will of the people World Tour", encuadrado en los actos del Año Jubilar Lebaniego 2023. Campos de sport de El Sardinero. (Texto)

EFE

