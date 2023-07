Guerra: "La pasada campaña es el ejemplo de lo que queremos que no pase"

Valencia, 4 jul. El centrocampista del Valencia Javi Guerra aseguró que en la plantilla toman lo ocurrido en la pasada campaña, cuando el equipo tuvo que esperar a la última jornada de la Liga para salvarse, como ejemplo de lo que no quiere que ocurra en el próximo ejercicio.

“Todo el mundo sabe lo que ha vivido el club y la afición este año y nadie quiere que vuelva a pasar. Tomamos esto como ejemplo de lo que no queremos que pase y tenemos que trabajar para que el Valencia esté donde se merece”, recalcó en declaraciones a los medios del club.

El jugador de Gilet (Valencia) aseguró que pese a la importancia que tuvo en el equipo en el tramo final de la pasada campaña, su carrera en la élite aún está por hacer.

“No he hecho nada aún, al final he jugado diez partidos en Primera y lo que tengo que hacer es seguir con lo que me ha hecho llegar aquí, poco a poco ir mejorando y consiguiendo objetivos”, explicó.

Además, dijo que puede actuar en varias posiciones. “Me encuentro cómodo en cualquiera de las posiciones del centro del campo, me puedo adaptar”, afirmó Guerra, que arrancó su formación como delantero.

Guerra admitió que su gol ante el Valladolid fue importante para la salvación final pero recalcó que también lo fueron otros y explicó que no fue del todo consciente de su impacto en el momento de lograrlo.

“El día del partido del Valladolid después del gol y de todo lo que pasó me fui a cenar con mis amigos. No me daba cuenta de la importancia del gol y de la victoria pero con el paso del tiempo y los resultados sí que te das cuenta de que el gol ha sido importante pero también el resto de goles”, concluyó. EFE

