Francisco Rodríguez: "Vengo con mucha ambición, estar en el Rayo es un reto"

Madrid, 4 jul. Francisco Rodríguez, nuevo entrenador del Rayo, declaró este martes que afronta esta etapa con "mucha ambición y vocación continuista, aunque con matices en la propuesta", y aseguró que estar en el equipo madrileño es "un reto".

El técnico almeriense, que sustituye en el banquillo del Rayo a Andoni Iraola, afronta su cuarta experiencia en Primera tras sus etapas en el Almería (2013-2014), Huesca (2018-2019) y Elche (2021-2022), tres equipos que en esas temporadas acabaron descendiendo.

Francisco, de 45 años y que también dirigió al UCAM Murcia, Lugo y Girona en Segunda, llega al barrio madrileño de Vallecas con el objetivo de lograr la permanencia por tercera temporada consecutiva en Primera tras el último ascenso del equipo en 2021.

"Agradezco la confianza del club. Estoy muy ilusionado. Parece incluso que doy la primera rueda de prensa en Primera. Sé de donde vengo. La ilusión y ambición es máxima y espero devolverla con trabajo y resultados", dijo Francisco, en conferencia de prensa.

"Es un club que se adapta a lo que somos como cuerpo técnico. Vengo con humildad y predisposición al trabajo. Cuando recibí la llamada de mi empresa sentí una satisfacción enorme. Me puse manos a la obra de convencer que tenia que estar aquí y al final de temporada cumplir objetivos", confesó Francisco, que aseguró que entrenar al Rayo es "un reto".

"Sé donde vengo, lo que ha hecho Andoni Iraola y lo que ha significado. El Rayo es el sitio adecuado y el que ha jugado sabe lo que significa, Como visitante lo he vivido y sufrido", comentó.

"Nos gusta ser un equipo valiente, que sabe manejarse con y sin balón en cada fase del partido y juegue en campo contrario y sea atrevido en la presión. Valentía y mentalidad ganadora no va a faltar. Queremos que la gente se sienta orgullosa de nosotros", dijo.

La confección de la plantilla, de la que han salido jugadores importantes como Santi Comesaña o Alejandro Catena, es una de las prioridades de la dirección deportiva y de Francisco.

"Hay jugadores que con Andoni Iraola han hecho temporadas fantásticas y nos adaptamos a ese perfil y a esa filosofía de juego. La continuidad estará, habrá matices en la propuesta, pero los jugadores y la mayoría del bloque sigue. Hay que ser inteligente, no voy a cambiar todo lo bueno que se ha hecho aquí", señaló.

"El bloque continua y he pedido que no se mueva nadie más. El club también piensa lo mismo. Luego hay cosas que no se pueden controlar como las cláusulas", apuntó.

"Nuestra identidad y filosofía de entender el fútbol va de la mano. Somos gente humilde, que quiere crecer pero que viene con humildad y ambición y que quiere sacar el máximo rendimiento del jugador. Creo que el club y yo nos vamos a aportar mutuamente. Esto es muy bonito de vivir y quiero vivirlo. Va a ser muy exigente la temporada porque estar en Primera es muy complejo", manifestó.

Francisco también aprovechó su primera comparecencia pública como nuevo técnico del Rayo para mandar un mensaje a su nueva afición.

"Se han ido jugadores importantes pero el club está haciendo el esfuerzo por cubrir bien las posiciones y que no se baje el nivel del equipo. No tengo redes sociales ni leo prensa. Yo valoro lo que se diga cuando me vaya y me gustaría que se valore el trabajo y la implicación. Lo importante es cuando me vaya, espero que dentro de muchos años, y eso me preocupará", concluyó. EFE

1011041

drl/ea

(foto) (vídeo)