Fernando Morientes: “Como aficionado a LaLiga me gustaría ver a Mbappé en el Real Madrid”

Madrid, 4 jul. El exdelantero del Real Madrid Fernando Morientes expresó este martes en la presentación del proyecto FC FUTURES, del que es embajador, que “como aficionado a la liga española”, le gustaría “ver a Mbappé en el Real Madrid”.

“Como aficionado a la liga española, me gustaría ver a Mbappé en el Madrid, creo que sería bueno ver a los mejores jugadores, lo que pasa es que no me gusta que se alargue tanto y que haya tanto debate”, expresó Morientes, al tiempo que dijo que, en los clubes grandes, como el Madrid o el Barça, es normal que siempre se generen estos debates sobre los grandes jugadores.

Al ser preguntado por el dorsal 9, que llevó en el equipo merengue, dijo que le agradaría que, “fuese para Mbappé, para Harry Kane o incluso que lo hubiese cogido Joselu”.

Señaló que Mbappé, "es el que tiene que decidir su futuro". "Puede ser que si no es este año, puede ser el próximo. Si no viene vendrán otros como él o mejores”.

Para el exfutbolista del conjunto blanco: “Hay jugadores muy capaces de llevar ese número nueve en el Real Madrid. Es una enorme responsabilidad, pero cuando tienes talento de poder jugar a ese nivel todo el mundo quiere ese número”.

Por otro lado, Fernando hablo de la selección española sub-21 en el Europeo, “están haciendo una competición extraordinaria, ya están en semifinales y ojalá pasen a la final y puedan ganar ese campeonato”.

En cuanto a la selección española femenina que disputará el Mundial de Nueva Zelanda y Australia a partir del 23 de julio, el cacereño contó a EFE: “Se ha dado un paso muy grande en España con el fútbol femenino y habría que corroborarlo con un gran triunfo, que no tiene que ser una victoria, sino competir bien y que la gente quede contenta con el papel de España en el próximo Mundial”. EFE

Hsg/ea