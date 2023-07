El día que Rebeka Masarova conoció a Federer

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 4 jul. Rebeka Masarova ganó este lunes su primer partido en Wimbledon. Cumplió de ese modo un sueño, emular a su ídolo Roger Federer, al que vio por primera vez en televisión en Wimbledon 2003, cuando la jugadora nacida en Basilea tenía cuatro años y quien le inculcó su amor por el deporte.

"Esa fue la primera vez que vi tenis, cuando ganó aquí su primer Wimbledon", rememora la española de origen suizo con EFE. "Es la primera imagen que tuve del deporte. Siempre me ha gustado Roger. Seguro que tiene mucho que ver con él la ilusión que me hacía ganar aquí", añadió Masarova, que necesitó de tres sets para batir a la egipcia Mayar Sherif.

Su relación con Federer creció en la distancia, pese a que los dos fueran de Basilea, y no se conocieron hasta catorce años después de aquella final en el All England Club.

Fue en el Abierto de Australia, cuando Masarova, que aún competía con Suiza, era una de las tenistas júnior más prometedoras del planeta. Venía de ganar en Roland Garros el año anterior y al día siguiente jugaba la final de Melbourne.

"No creo ni que se acuerde", responde Masarova, que llegó a conocer al ganador de 20 Grand Slams gracias a la intervención de Severin Luthi, sempiterno entrenador del suizo.

"Me acerqué a un entreno suyo en Australia y Severin me dijo: "cuando acabe vente ahí detrás y te lo presento". Me fui a una zona restringida para jugadores. Estuvimos hablando cinco o diez minutos".

"Yo estaba un poco nerviosa y no me acuerdo mucho de qué hablamos. Él estaba muy relajado, creo que jugaba semifinales al día siguiente o acababa de ganar, no me acuerdo. Me dijo que tenía la pierna cargada", añade Masarova, que recuerda la conversación muy distendida.

La española conversó con Federer unos cinco-diez minutos y se fotografió con su ídolo. No le dio la suerte suficiente para ganar aquella final júnior, pero sí un recuerdo imborrable para aquella chica que se quedó prendada del deporte de la raqueta cuando vio a Federer batir a Mark Philippoussis en la final de 2003.

La carrera de Masarova, que cambió al pasaporte español en 2018, ha tenido altibajos y no ha llegado a cumplir las expectativas de gran campeona que inició con aquel título júnior en 2016, pero sigue peleando por sus sueños.

Este 2023 jugó su primera final WTA, en Auckland, y entró por primera vez en el top 100. Ahora acaba de ganar su primer partido en Wimbledon y aspira a más, porque su golpe de derecha y su servicio se ajustan perfectos a la hierba.

"Me gusta mucho jugar en esta superficie, pero adaptarse es muy difícil, porque jugamos muy poco. Este año estoy muy feliz de que puedo estar jugando muchas horas en hierba. Mi juego puede ser bueno para esta superficie y lo que he venido haciendo me ha dado mucha confianza", sentencia Masarova.

En su carrera deportiva, además, existe un pequeño paréntesis durante la pandemia, cuando estando en Basilea decidió comenzar a ayudar a pacientes con necesidades especiales en una clínica de rehabilitación. Una vocación que le venía de familia, puesto que su padre es médico, su madre enfermera y su hermana estudió medicina y que le ayudó a enriquecer su vida con una experiencia fuera del tenis. EFE

