Crean una nueva plataforma que procesa células CAR-T más eficaces y de forma más rápida

Barcelona, 4 jul. Investigadores del Grupo de Hematología Experimental del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) han participado en el desarrollo de una nueva tecnología para procesar células CAR-T o linfocitos modificados genéticamente para atacar las células tumorales que disminuye 10 días el tiempo de espera de los pacientes para iniciar el tratamiento.

La nueva plataforma, cuyo desarrollo publica la revista 'Cancer Discovery', mejora los resultados clínicos en modelos preclínicos de linfoma no Hodking B, así como los resultados preliminares de un ensayo fase I que está llevando a cabo en el Hospital Vall d'Hebron con pacientes de linfoma difuso de célula grande.

La terapia CAR-T es una terapia personalizada que consiste en extraer células del sistema inmunitario de los pacientes, en este caso las células T, y modificarlas genéticamente para que expresen un receptor de antígeno quimérico (CAR) y, tras volverlas a infundir al paciente, ataquen a las células tumorales.

"Las terapias de células T dirigidas contra CD19 han demostrado una eficacia sin precedentes en pacientes con diferentes tumores malignos de células B", ha asegurado el director del Programa de Terapias Avanzadas del Hospital Vall d'Hebron, Pere Barba.

"Sin embargo -ha añadido- el proceso para fabricar estas células es largo, entre 20 y 25 días y para algunos pacientes de tumores muy agresivos es demasiado tiempo. Además, otra de las limitaciones de la terapia es que el proceso de amplificación de la población de células CAR-T supone que deben dividirse muy rápido, por eso las células cuando llegan al paciente están exhaustas, lo que puede comprometer la eficacia".

La fabricación tradicional de células T con CAR requiere un cultivo celular prolongado durante el que se expande la población celular.

"La tecnología de la nueva plataforma T-charge no requiere esta fase de expansión, por lo que se reduce el tiempo de fabricación de la propia CAR-T en menos de dos días", según Barba, que ha destacado que "además, al no estar tanto tiempo expuestas en citoquinas estas células no están tan cansadas y son más eficaces".

Con la plataforma T-charge, el tiempo que pasa desde que se extraen las células del paciente hasta que se entrega el producto final en el centro donde se hace el tratamiento puede llegar a reducirse hasta los 10 días de media.

En modelos preclínicos de ratones, los investigadores han demostrado que las células CAR-T procesadas con la tecnología T-charge presentaban mayor actividad antitumoral a dosis más bajas que las CAR-T fabricadas de forma tradicional.

Los resultados preclínicos han avalado la puesta en marcha de un ensayo clínico en fase I en pacientes con linfoma no Hodking B (linfoma difuso de célula grande y leucemia aguda linfoblástica B) cuyos resultados preliminares son esperanzadores.

"Hemos comprobado que en dosis 25 veces más bajas que en la terapia CAR-T aprobada para este tipo de tumores, el tratamiento con células CAR-T procesadas con T-charge mostraba una seguridad general prometedora y una tasa de respuesta de entre el 75 y el 80 % además de preservar el fenotipo de las células T", ha detallado Barba.

"Sólo el hecho de reducir el tiempo de espera para recibir el tratamiento implica un beneficio al estado de salud del paciente", ha concluido el hematólogo. EFE

