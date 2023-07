Alcaraz: "Ojalá Federer pudiera ver uno de mis partidos"

Londres, 4 jul. El español Carlos Alcaraz, que ganó en su debut en Wimbledon, deseó que Roger Federer pueda ver alguno de sus partidos y aseguró estar "celoso" de que estuviera en la central y no en la pista 1, donde jugó ante Jeremy Chardy.

"Una vez he terminado el partido y estaba en el vestuario, he visto que estaba por aquí y me he sentido "celoso" de que estuviera en la central y no en mi partido", dijo el español en rueda de prensa.

"Me alegra que siga por aquí, involucrado en el tenis. Seguro que cuando acabe tendrá muchísimas cosas que hacer y no sé si podré verle. Poder hablar con él, para mí sería increíble. Me encantaría. Ojalá estuviera por aquí más días y pudiera ver alguno de mis partidos".

Sobre los que le comparan con el suizo, Alcaraz afirmó que es un "halago bonito", pero que no habrá ninguno con Federer en hierba.

"Me gusta que piensen de esa manera sobre mí, pero me queda mucho. En hierba nadie se va a poder parecer a Roger, por su elegancia. Intentaremos parecernos aunque sea un poquito a él. He visto muchísimo vídeos sobre él y me encantaría parecerme un poquito a él". EFE

