Temas del día de EFE España del martes 4 de julio de 2023

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los partidos se afanan en colocar sus mensajes electorales de precampaña pero sin perder de vista la marcha de los pactos entre el PP y Vox en las comunidades autónomas, como Extremedura, donde está pendiente la investidura de la popular María Guardiola, y en Murcia, donde aún no hay acuerdo para la investidura de Fernando López Miras.

ELECCIONES GENERALES (ENTREVISTA)

Miranda de Ebro (Burgos) - El exdiputado socialista Agustín Zamarrón, el parlamentario de mayor edad en la legislatura que acaba de terminar y reconocido por su parecido físico con el escritor Ramón María del Valle-Inclán, analiza en una entrevista con EFE su paso por el Congreso y las perspectivas políticas que observa en España.

DESEMPLEO JUNIO

Madrid - Los ministerios de Trabajo y de la Seguridad Social publican los datos de paro y afiliación de junio, después de que en mayo se sumaran 200.411 afiliados de media, hasta marcar un nuevo récord de ocupados en 20,8 millones.

(Los datos se difunden a las 9:00 horas)

CORONAVIRUS MASCARILLAS

Madrid - Dos años y medio después de su entrada en vigor debido a la pandemia de covid, el Consejo de Ministros elimina, previsiblemente, la obligatoriedad de usar mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias, donde a partir de esta semana pasarían a ser solo recomendables.

- El Gobierno también aprueba ayudas económicas para 130 víctimas de la talidomida, un fármaco que hace varias décadas causó malformaciones en fetos y por cuya distribución apenas ha habido indemnizaciones.

(La reunión del Consejo de Ministros comienza a las 10.30 horas. Rueda de prensa posterior)

ORGULLO 2023

Madrid - La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) analiza el alcance de la manifestación del pasado sábado y presenta los materiales de una campaña que lanzan para promover el voto con Orgullo y contra quienes promueven el odio contra el colectivo de cara a las elecciones del próximo 23 de julio.

(Rueda de prensa a las 10:00 horas)

ACCIDENTES TRÁFICO

Madrid - Responsables del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía y de la DGT dan a conocer los resultados de la Memoria 2022 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico que elabora el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

(Comparecencia a las 12:00 horas)

ESTAFA PIRAMIDAL

San Fernando de Henares (Madrid) - La Audiencia Nacional sienta en el banquillo a más de una veintena de acusados de participar en una estafa piramidal que afectó a más de 50.000 víctimas en todo el mundo y consiguió defraudar hasta 50 millones de dólares, en la que se llegó a crear una "moneda virtual inventada" llamada unetecoin o únete.

(Inicio del juicio a las 10:00 horas)

TRIBUNALES AZNALCÓLLAR

Sevilla - El juicio contra la empresa sueca Boliden por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar arranca en Sevilla tras 25 años de peregrinaje judicial desde que se produjera uno de los desastres ecológicos más grandes de España y por el que se reclaman casi 90 millones de euros a la compañía.

(Inicio del juicio a las 9:30 horas)

RESERVA AGUA

Madrid - Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de los embalses y la reserva hídrica en España que, hace unos días y tras las últimas bajadas, se situaba en el 47,2 % de su capacidad total, muy por debajo de los niveles de los últimos diez años (66 %).

(El dato se difunde a las 12:00 horas)

SANTIAGO SEGURA

Madrid - Santiago Segura, dirige y protagoniza junto a Leo Harlem una nueva comedia familiar, "Vacaciones de verano", que se estrena el próximo 6 de julio, que se presenta este martes en Madrid.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- La presidenta de la Asamblea inicia la ronda de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios -PSOE, PP, VOX y Unidas Por Extremadura- para proponer un candidato a presidir la Junta. Asamblea. (Texto)

09:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El líder de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un desayuno informativo organizado por el diario El Debate. Retransmisión en streaming a través de la página web de El Debate Hotel Intercontinental. Paseo de la Castellana, 49. (Texto)

09:15h.- Ronda (Málaga).- CURSOS VERANO.- La presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, asiste a los cursos de verano de la Universidad de Málaga. Convento de Santo Domingo.

10:00h.- Zaragoza.- GOBIERNO ARAGÓN.- La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de Vox, se reúne con CHA dentro de la ronda de contactos para proponer un candidato a la investidura como presidente del Gobierno. Palacio de La Aljafería. (Texto) (Foto)

10:00h.- Málaga.- PARTIDOS PP.- El coordinador general del PP, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, participan en un desayuno informativo. Hotel Barceló. Málaga. (Texto)

10:30h.- Madrid.- CONSEJO DE MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo).

10:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Debate electoral entre la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la vicesecretaria de estudios del PP, Carmen Navarro, y el número 2 de Sumar por Madrid al Congreso, Agustín Santos Maraver, organizado por la plataforma Polétika, impulsada por Greenpeace, Oxfam Intermón y Political Watch. Espacio Rastro Madrid (C/ San Cayetano, 5) y también por 'streaming'

11:30h.- Sevilla.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente del PSOE de Andalucía, Manuel Pezzi, y el ex presidente del Parlamento andaluz Manuel Gracia, junto a otros veteranos socialistas andaluces presentan en la sede regional el manifiesto en apoyo al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Sede PSOE de Andalucía. Calle San Vicente, 37. (Texto) (Foto)

11:30h.- Palma.- PARLAMENT INVESTIDURA.- Sesión de investidura de la presidenta del Govern. Sala Cariátides. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Presentación del programa electoral del Partido Popular a las elecciones generales del 23 de julio Palacio de Linares. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARLAMENTO CANARIAS.- El Parlamento de Canarias celebra la sesión solemne de apertura de la undécima Legislatura. Parlamento. (Texto) (Foto)

15:30h.- Caldes de Malavella (Girona).- PRINCESA GIRONA.- La princesa Leonor y la infanta Sofía se reúne con la directiva de la Fundación Princesa de Girona para conocer el informe de las actividades del presente año. (Texto)(Foto)(Vídeo)

19:00h.- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entrega la Creu de Sant Jordi a 20 personalidades y 10 entidades, acompañado de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Teatre Joventut. (Texto)

18:30h (hora canaria).- La Laguna (Tenerife).- ELECCIONES SUMAR.- La candidata a presidenta del Gobierno de España por Sumar, Yolanda Díaz, interviene en un acto electoral en Tenerife. Plaza del Adelantado (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO JUNIO.- Los Ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publican los datos de paro y afiliación correspondientes al mes de junio. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- TURISMO COYUNTURA.- El INE publica la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y la de gasto turístico (Egatur) correspondientes a mayo de 2023. (Texto) (Infografía)

10:00h.- Madrid.- DESEMPLEO JUNIO.- Rueda de prensa de los secretarios de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. Ministerio de Trabajo y Economía Social + streaming. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

11:00h.- Valladolid.- MEDIACIÓN LABORAL.- El secretario de Acción Sindical y Coordinador del Diálogo Social de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, analiza, en rueda de prensa, la situación del servicio de mediación laboral de Castilla y León, el SERLA, y el camino futuro que para el mismo pretende el Gobierno autonómico. Sala de prensa de UGTCyL (entrada por Bailén). (Texto) (Foto)

12:00h.- València.- INVENTORES PREMIOS.- La Oficina Europea de Patentes celebra la gala de los Premios Inventor Europeo. Palacio de las Comunicaciones, plaza del Ayuntamiento, 24. (Texto) (Foto)

12:30h. Barcelona.- ELECCIONES GENERALES.El presidente de la patronal catalana Foment del Treball presenta sus propuestas empresariales para las elecciones generales. Vía Laietana, 32.

Madrid.- HUELGA FERROCARRIL.- SCF, sindicato mayoritario en el colectivo de Circulación, convoca para hoy un paro de 24 horas en Adif para protestar por la falta de personal y el riesgo que ello supone para la seguridad en la circulación de los trenes.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Logroño.- JUICIO ASESINATO.- Vista del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sobre el recurso presentado contra la prisión permanente revisable impuesta a Francisco Javier Almeida como asesino de un niño de 9 años en Lardero, en octubre de 2021. Palacio de Justicia. (Sala 13) (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Sevilla.- TRIBUNALES AZNALCÓLLAR.- El juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla celebra un juicio contra la empresa sueca Boliden por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar, que se produjo en abril de 1998 y que la Junta considera "el mayor desastre ecológico" en Andalucía. Edificio Viapol. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Santiago de Compostela.- JUICIO ALVIA.- El juicio por el accidente del Alvia que en 2013 causó 80 muertes y dejó casi centenar y medio de heridos prosigue con la presentación de los informes definitivos de las partes. Pazo do Hórreo.(Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- ESTAFA PIRAMIDAL.- La Audiencia Nacional juzga una estafa piramidal que afectó a más de 50.000 víctimas en todo el mundo y consiguió defraudar hasta 50 millones de dólares Calle Límite esquina calle Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- UCRANIA GUERRA.- El coronel del Ejército de Tierra Ignacio Castro Torres, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y el embajador de Japón en España, Nakamae Takahiro, entre otros, participan en el curso de verano de la Universidad Complutense "Tendencias geopolíticas: los efectos de la guerra de Ucrania". RCU María Cristina.

10:00h.- Madrid.- AGENCIA ANTIFRAUDE.- El Tribunal Supremo celebra la vista pública del recurso de casación contra una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anulaba la protección de la Agencia Valenciana Antifraude. Plaza Villa de París. (Texto)

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- POLICÍA NACIONAL.- El jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Andalucía Occidental, Francisco J. Carmona, participa en el curso de verano de la Universidad Complutense sobre la historia de la Policía española. RCU María Cristina. Paseo de los Alamillos, 2.

10:00h.- Madrid.- JUEZ DENUNCIA.- El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea decide si adopta medidas cautelares para Álvaro Arteaga, supuesto colaborar del exjuez Fernando Presencia, para el que decretó prisión preventiva la semana pasada en la causa en la que le investiga por lucrarse a través de su asociación ACODAP con la difusión de denuncias falsas contra políticos, jueces y fiscales. Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez.

10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS MANIFESTACIONES.- El Pleno del Tribunal Constitucional resuelve sobre los recursos de Alternativa Sindical de Trabajadores y La Falange contra la prohibición de celebrar sendas manifestaciones durante el primer estado de alarma. (Texto)

10:00h.- Madrid.- ETA JUICIO.- Continúa el juicio al exjefe de ETA Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, alias "Ata", y a Miren Itxaso Zaldúa por el asesinato del senador y presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad con la declaración de testigos, entre ellos su hijo, que presenció el atentado. Audiencia Nacional. C/ García Gutiérrez. (Texto)

11:00h (10h. hora local canaria).- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES FRAUDE.- La Audiencia de Las Palmas comienza el juicio contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, para quien se piden 21 años y 105 millones de euros de multa por los 36,6 millones de euros que presuntamente defraudó a la Seguridad Social y Hacienda la compañía Seguridad Integral Canaria. Audiencia de Las Palmas. Sección primera. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- ACCIDENTES TRÁFICO.- Presentación de la Memoria 2022 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales de accidentes de tráfico que elabora el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Ministerio de Justicia (C/ San Bernardo, 45, Madrid – entrada por C/ Reyes, 1) (Texto)

18:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la Red de Seguridad de Procesos Electorales. Ministerio del Interior.

SOCIEDAD

Madrid.- JUVENTUD ELECCIONES.- La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) organiza el Encuentro ‘La juventud como ciudadanía activa’, en el que un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión presentarán las propuestas en materia de juventud a representantes políticos Colegio Mayor Miguel Antonio Caro. Avenida Séneca 6

10:00h.- Madrid.- ORGULLO 2023.- Rueda de prensa de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) para analizar el Orgullo c/ San Cosme y San Damián nº24, 1º-1. (Texto)

10:00h.- Madrid.- LEGADO CAJAL.- El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) presenta la exposición 'El Legado Histórico de Santiago Ramón y Cajal', un legado que hasta ahora ha guardado el Instituto Cajal del CSIC y que, a partir de ahora, quedará en depósito en el Museo. Museo Nacional de Ciencias Naturales C/ José Gutierrez Abascal, 2. (Texto)

10:20h.- Madrid.- OBESIDAD INFANTIL.- El Centro de Investigación Biomédica en Red CIBER presenta el proyecto europeo EprObes para la prevención de la obesidad infantil. C/ Orense, 34, Planta baja, 28020 Madrid. (Texto)

10:30h.-Madrid.- CORONAVIRUS MASCARILLAS.- El Consejo de Ministros aprueba, previsiblemente, la eliminación de la obligación de llevar mascarilla en centros sanitarios, sociosanitarios y farmacias. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:30h.- Madrid.- TALIDOMIDA VÍCTIMAS.- El Consejo de Ministros aprueba ayudas a las víctimas de la talidomida (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:30h.- València.- OCIO DIGITAL.- El Ayuntamiento de València presenta la 10ª edición del festival mundial de videojuegos y ocio digital DreamHack. Ayuntamiento. (Texto)

12:00h.- Madrid.- RESERVA AGUA.- Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de los embalses y la reserva hídrica en España. (Texto) (Infografía)

13:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN DEPORTE.- La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, firma un convenio de colaboración con el Comité Olímpico Español para la promoción de los valores deportivos en los centros educativos. Ministerio de Educación. (Texto)

19:00h.- Madrid.- CONSUMO ECOLOGÍA.- El ministro de Consumo, Alberto Garzón, participa en una conferencia sobre planificar la "utopía ecologista" y conversa con el historiador ambiental Troy Vettese. Círculo de Bellas Artes.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Madrid.- PREMIO PERIODISMO CULTURAL.- El Ministerio de Cultura y Deporte anuncia el fallo del Premio Nacional de Periodismo Cultural. (Texto)



10:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- El director del Grec Festival de Barcelona, Cesc Casadesús, presenta el nuevo espectáculo que podrá verse en el Teatre Grec, "La vida es sueño", con el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Lluís Homar.



10:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- Rueda de prensa de presentación del espectáculo "Sasha Waltz & Guests", que se podrá ver los días 5 y 6 de julio en el Grec Festival, y el día 13 en el Palau de la Música. Espai Lab del Palau de la Virreina. Rambla, 99



10:30h.- Madrid.- SANTIAGO SEGURA.- Santiago Segura, dirige y protagoniza junto a Leo Harlem una nueva comedia familiar, "Vacaciones de verano", que se estrena el próximo 6 de julio, que se presenta este martes en Madrid. C/ Pedro de Valdivia, 10. (Photocall a las 10:00 horas en Álvarez de Baena, 9).(Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Barcelona.- EXPOSICIÓN CAIXAFORUM.- CaixaForum Barcelona inaugura la exposición "La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo", que explora la representación del ser humano a lo largo de la historia del arte CaixaForum Barcelona, Avenida de Ferrer i Guàrdia, 6-8. (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- Presentación del ciclo JazzEñe 2023, que se celebra en el marco del Festival de San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia



11:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- El director del Grec Festival, Cesc Casadesús, presenta los espectáculos de creación "Altsasu", con Maria Goiricelaya, y "The Disappearing Act", con Yinka Esi Graves. Espai Lab del Palau de la Virreina. La Rambla, 99



11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La directora artística del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, Laila Ripoll, presenta la programación para la temporada 2023-2024 Teatro Fernán Gómez CC de la Villa Pza. Colón (Texto)



11:30h.- Alcañiz.- CINE RODAJE.- El director de ‘Tierra Baja’, Miguel Santesmases, hace un breve alto en el camino para atender a los medios de comunicación que deseen visitar el rodaje. Plaza de España.



13:00h.- Madrid.- EVA LONGORIA.- Eva Longoria presenta en Madrid su primera película como directora, "Flamin' Hot: la historia de los Cheetos picantes”. Hotel The Madrid EDITION. Plaza de Celenque, 2. (Texto) (Foto)

16:00h.- Barcelona.- ÓPERA LICEU.- Pase de fotógrafos y televisiones de las micro-óperas del proyecto ÒH!PERA, que podrán verse en el Liceu a partir del día 5. Gran Teatre Liceu.

17:45h.- Roses (Girona).- PRINCESA GIRONA.- La princesa Leonor y la infanta Sofía visitan el museo elBulli1846 y mantienen un encuentro con el chef Ferrán Adrià y un grupo de jóvenes participantes en los programas de la Fundación Princesa de Girona. Museo elBulli 1846. (Texto)(Foto)(Vídeo)

22:00h.- Santander.- MUSE CONCIERTO.- La banda de rock británico Muse actúa en los campos de sport de El Sardinero, en el que se hará su único concierto en España dentro de su gira "Will of the people World Tour" y encuadrado en los actos del Año Jubilar Lebaniego 2023. Campos de sport de El Sardinero. (Texto).EFE

