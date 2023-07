Sorribes: "Ojalá juegue contra Swiatek en la central"

Londres, 3 jul. La española Sara Sorribes mostró su deseo de que la organización de Wimbledon coloque su partido de segunda ronda contra la polaca Iga Swiatek en la pista central.

La número uno del mundo jugó en su debut en la pista 1, lo que aumenta las posibilidades de que su partido de segunda ronda contra Sorribes sea en la central.

"Ojalá. Espero que nos pongan en la central, porque siendo la número uno del mundo y con todo lo que ha ganado... Estoy muy feliz de haber ganado hoy y de tener más días para mejorar", dijo la de Castellón, que se enfrentará por primera vez en su carrera a la polaca.

"Es una oportunidad de competir, aunque muchas veces arrasa, y no tienes esa posibilidad, como cuando arrasaba Serena", señaló.

Sobre su debut en hierba este curso, con victoria ante la italiana Martina Trevisan, Sorribes aseguró que está "un poco sorprendida" de su buen partido, pero comentó que venía encontrándose bien y con buenos entrenamientos.

"Creo que tengo una parte buena, que es que, se me dará mejor o peor, me gusta esta superficie. Así lo encaras diferente. Otra parte buena es que sabía que era un partido que iba a poder jugar. No era Ostapenko, que igual en diez minutos vas 6-0 y no te has enterado de nada", comentó. EFE

