Izan Almansa: "Creo que puedo competir contra los mejores de mi generación"

Madrid, 3 jul. Izan Almansa, campeón del mundo de baloncesto con la selección española sub-19 en Hungría, aseguró que su intención es poder presentarse al Draft de la NBA el año que viene y que cree que puede "competir contra los mejores" de su generación.

"Aún queda mucho. Estoy ilusionado por trabajar este año, ver cómo estoy y presentarme al draft el año que viene. Me veo bien, creo que puedo competir contra los mejores de mi generación. Tengo que seguir trabajando mucho, pero creo que puedo estar ahí", dijo antes de la cena de celebración del campeonato en Madrid.

Sobre el trofeo logrado, señaló: "Siento mucha alegría, estamos muy contentos y muy orgullosos por lo que hemos hecho. Que nos comparen con los que ganaron el título en 1.999 nos hace ilusión. Haber logrado lo mismo que ellos lograron hace tanto tiempo nos motiva a seguir trabajando y a pensar que algún día podemos llegar a ser como ellos".

"Todos teníamos claro cual era el objetivo, que era ganar. No nos importaban los puntos que metiéramos, jugar más o menos. Estábamos todos unidos para el mismo objetivo y eso ha hecho que seamos así", manifestó.

Además habló sobre el hecho de centrar en lo personal mucha atención mediática: "Al principio del campeonato estaba un poco nervioso por las expectativas que había. Pero he sido yo, he hecho el juego que siempre hago, he confiado en el resto de mis compañeros y los entrenadores, y ha salido bien. Estoy muy ilusionado con lo que viene por delante y preparado para todo". EFE

