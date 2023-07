El PNV reclama a Sánchez que se "tome en serio" impulsar la Macrorregión Atlántica

Bilbao, 3 jul. El PNV ha reclamado de la presidencia española de la UE que "se tome en serio" el impulso de la Macrorregión Atlántica frente al desarrollo que protagoniza el Eje Mediterráneo, especialmente en lo relativo a la conexión ferroviaria de alta velocidad con redes europeas.

"Pedro Sánchez no citó la creación de la Macrorregión Atlántica como una de sus prioridades durante la presidencia de la UE, y no se trata solo de una reivindicación vasca sino que es un clamor unánime para no quedarnos rezagados frente al Eje Mediterráneo", ha dicho el cabeza de lista del PNV por Bizkaia al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban.

Esteban ha comparecido este lunes en conferencia de prensa junto a la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, para difundir un documento elaborado por esta formación con motivo de la presidencia española de la UE, que comenzó el pasado 1 de julio.

En dicho texto se incluyen los "retos" que plantea el PNV para este semestre y destaca entre ellos la creación de la "cada vez más necesaria" Macrorregión Atlántica para que esta área afronte las conexiones energéticas y de transporte, la competitividad, la digitalización, el cambio climático y la pesca sostenible.

Otro reto consiste en la búsqueda de la "participación activa" de las naciones sin estado en todas las reuniones europeas que se celebren estos meses en un modelo de "gobernanza multinivel", que incluya todos los ámbitos institucionales.

"Este semestre es una gran oportunidad para profundizar en el modelo de subsidiariedad y para buscar caminos que conviertan esa presencia en permanente", ha afirmado Esteban.

Esteban ha reivindicado también una "mayor agilidad" en el reparto de fondos europeos así como Pertes regionales en el ámbito de las comunidades autónomas.

Ha citado también la migración y el derecho de asilo, que "a veces resulta imposible con la actual legislación española", así como el reconocimiento de que existe una migración económica, que requiere de una estrategia europea y de que "acaben las muertes en el mar". EFE

