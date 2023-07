El juez envía a prisión al detenido por atropellar a una mossa en un control en Manresa

Barcelona, 3 jul. Un juez ha acordado enviar a prisión preventiva al detenido por saltarse dos controles en el área de Manresa (Barcelona) con un coche robado y atropellar a una agente de los Mossos y a un motorista, ante del riesgo de que huya y reincida, debido a su "absoluta indiferencia" para la vida de los demás.

Así lo ha acordado en un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado número 6 de Manresa (Barcelona), en funciones de guardia, al apreciar un "elevado riesgo de fuga" y de reiteración delictiva en el caso del investigado, Taoufin B., al considerar que además del "total menosprecio" por la vida e integridad física de los demás actuó sin el "menor arrepentimiento".

El juez mantiene abierta la causa por los delitos de tentativa de homicidio, hurto o robo de vehículo, conducción temeraria y falsificación documental.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 30 de junio por la tarde cuando el detenido conducía un vehículo robado por la carretera C-16 y se saltó un control policial situado en esta vía a la altura de Castellbel i el Vilar (Barcelona) y minutos después se saltó otro control en el polígono de Els Trullols de Manresa (Barcelona).

Según el juez, con un "total menosprecio" a la integridad física de los policías que formaban parte de los controles, el acusado atropelló a una agente de los Mossos, que tuvo que ser hospitalizada, y condujo de forma "temeraria" por varias calles de Manresa para zafarse de la persecución policial, "a una velocidad excesiva" y "sin respeto alguno por la vida y la integridad física de los viandantes y demás usuarios de las vías".

Según el juez, existe una "patente posibilidad real" de que el acusado, vecino de Torelló (Barcelona) y con antecedentes por tráfico de droga, robo con fuerza y estafas, intente huir de la justicia, ya que solo por el delito de tentativa de homicidio podría afrontar una petición de hasta 10 años de cárcel.

Asimismo, subraya que cometió los hechos "de manera continuada" durante varios minutos, en los que se saltó hasta dos controles policiales y atropelló a una agente y, sin "el menor arrepentimiento", posteriormente embistió a un motorista.

El juez entiende que "de nada sirven" las medidas menos gravosas -para evitar que ingrese en prisión preventiva-, ya que "no tiene reparo en quebrantar las leyes y muestra un absoluto desprecio por los agentes de la autoridad y la pacífica convivencia" y no se puede asegurar que de seguir en libertad no vuelva a delinquir "y en esta ocasión se pueda producir un aún más trágico resultado del ya grave que se ha producido". EFE

