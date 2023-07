Dani Miret: "Las comparaciones no son buenas"

Madrid, 3 jul. Dani Miret, entrenador de la selección española sub-19 campeona del mundo, dijo que es inevitable comparar a su equipo con el que logró el mismo título para España en 1999, aunque señaló que "las comparaciones nunca son buenas".

"Es imposible no recordar a la generación de 1999. Hacía mucho tiempo, era una ilusión que teníamos. Las comparaciones creo que nunca son buenas porque al final ellos (los jugadores) tienen que entender su talento, su camino. Es muy importante que disfruten de este momento, que se ilusionen y que ilusionen a la gente", declaró antes de una cena de celebración en un restaurante de Madrid.

"Hemos percibido mucho apoyo, la gente lo ha pasado bien viendo jugar al equipo. Pero no nos podemos parar, hemos de ser conscientes de que estamos cerca de objetivos muy ilusionantes, pero hay que seguir avanzando, cada uno con su camino. En el equipo campeón en 1999 estaba Pau Gasol, que en ese momento no era el jugador más determinante a nivel competitivo, y encontró su camino", añadió.

"Tenemos que relativizar lo que es ganar en un campeonato de jóvenes. Hemos de estar cerca de ellos porque hace mucho tiempo que no ha habido un éxito de este nivel en jugadores de formación. Antes no había tanta repercusión y tanto impacto porque no había redes sociales. Les tendremos que ayudar para que no vayan demasiado en una nube", insistió.

"Ilusionarse, soñar, está muy bien. Creo que lo que tenemos que hacer es al mismo tiempo que generamos esta ilusión, ayudarles y darles los recursos. Hoy hemos ganado, está muy bien, es muy fácil, somos muy buenos... pero si juegan mal un año no quiere decir que no sean buenos, hay que insistir y perseverar en los caminos", añadió.

"Cuando aprendes cosas nuevas", subrayó, "cosas diferentes a aquellas en las que eres sólido, tienes derecho a equivocarte y hacer una mala temporada. Eso no significa que te estanques. Hay que hacer una reflexión. Los jugadores cada vez son más veteranos, las carreras se alargan... y tienen que tener paciencia porque tienen tiempo de llegar y ser buenos".

Sobre el éxito en el Mundial, manifestó: "La clave ha sido que todos quisieran sumar para el equipo más allá de su valor individual, sin pensar en lo suyo y siempre ayudando al grupo y entendiendo que cuanto más grande es el equipo más lo son ellos como jugadores".

Además, habló de Jordi Rodríguez, jugador del Joventut: "Que juegue en el primer equipo dependerá de su nivel. Puede que esté muy cerca del primer equipo. Y si es capaz de prepararse cuando tenga oportunidades, puede ser que las aproveche. Las temporadas son muy largas, hay muchos partidos, puede haber lesiones... tiene que seguir evolucionando". EFE

