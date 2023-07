"Ata", exjefe de ETA, niega que estuviera en Zaragoza el día del asesinato de Giménez Abad

Madrid, 3 jul. El exjefe de ETA Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, "Ata", ha negado en el juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Nacional haber estado en Zaragoza el día del asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, el 6 de mayo de 2001, cuando iba con su hijo a ver un partido de fútbol a La Romareda.

Lo que sí ha reconocido Carrera Sarobe, que ha sido entregado solo para este juicio por Francia -donde cumple cadena perpetua-, es su pertenencia al comando Basajaun, al que la Fiscalía atribuye este atentado, si bien ha querido dejar claro que ni él "ni el comando Basajaun tienen nada que ver con esa acción armada".

Por contra, la etarra Miren Itxaso Zaldúa con la que comparte banquillo y que, al igual que él, se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel por su presunta participación en este atentado, ha admitido su integración en ETA pero ha negado haber integrado "nunca" un comando.

Para desmentir haber estado ese día en Zaragoza ambos, que han declarado en español y Zaldúa incluso a respondido a las preguntas del fiscal, han presentado una cortada.

Ata ha explicado que estuvo en una "barra popular" en las fiestas de Herri Urrats de "Iparralde", organizadas por las ikastolas vascas y que se celebra siempre el primer domingo de mayo, mientras que Zaldúa ha asegurado que fue a ver una película al cine con sus amigas en Usurbil.

"Ese día recuerdo la acción, la dureza de todas la acciones de ETA, pero esa en particular me pareció dura, porque recuerdo haber oído la noticia del atentado en la radio y que había un niño", ha relatado Zaldúa para explicar que recordaba haberlo escuchado en un coche en el párking de un centro comercial de Usurbil al que fue a ver la película "Dime que no es verdad", cuyo título ha rememorado a preguntas de su abogado.

La causa por este atentado se reabrió tras años de investigación y en 2014 el hijo del senador, testigo directo del crimen, reconoció en una foto a Carrera Sarobe como el hombre que disparó a su padre. Cuatro años después volvió a hacerlo en una rueda de reconocimiento en París. EFE

