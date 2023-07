Pagacar: "No voy a desperdiciar ni un segundo"

San Sebastián (España), 2 jul. El esloveno Tadej Pogacar, que en la segunda etapa del Tour acumuló doce segundos de bonificación que le permitieron ascender al segundo puesto de la general, aseguró que continuará buscando cada segundo que pueda.

"No voy a desperdiciar ningún segundo. Si hay bonificaciones y tengo la ocasión lo voy a intentar. Puede que mucha gente piense que estos segundos no son muy importantes, pero pueden tener su importancia", comentó el segundo de la pasada edición y ganador de las dos anteriores.

"Ha sido una etapa difícil, ha habido mucha tensión en todo momento, pero hemos logrado estar tranquilos. Matteo Trentin ha pinchado y hemos decidido dar prioridad a la seguridad", comentó.

"En Jeizkibel pensábamos que había que intentarlo y como me he visto fuerte lo he intentado. Pese a todo estoy muy satisfecho", afirmó el esloveno.