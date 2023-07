Redacción Deportes, 2 jul. El alemán Bernhard Langer se convirtió este domingo en el golfista más laureado de la historia del circuito de veteranos (46) al ganar el Abierto de Estados Unidos, su duodécimo título en un 'major' de la categoría.

Langer, de 65 años, se impuso en el US Open con 277 golpes totales (7 bajo par) y cuatro rondas de 71, 68, 68 y 70 en el recorrido del Sentryworld de Stevens Point, en Wisconsin.

El germano aventajó en dos impactos al estadounidense Steve Stricker y en tres al también norteamericano Jerry Kelly.

El ganador de dos ediciones del Masters (1985 y 1993) antes de retirarse y pasarse al circuito de veteranos.

El de este domingo es su duodécimo 'major' para veteranos. Antes ganó dos veces el The Tradition (2016 y 2017), una el Senior PGA (2017), una el US Open (2010), tres The Players (2014, 2015 y 2016) y cuatro ediciones del Open Británico (2019, 2014, 2017 y 2019).

El español Miguel Ángel Jiménez acabó en la decimocuarta plaza con +4 en el total.