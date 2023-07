Kyrgios: "Hay dudas sobre mi cuerpo"

Londres, 2 jul. Nick Kyrgios, finalista de Wimbledon en el año 2022, afirmó que tiene "dudas" sobre su cuerpo, después de apenas haber podido disputar un partido desde octubre, por una lesión de rodilla.

El de Canberra comenzó a ejercitarse esta semana en el All England Club, tras bajarse de Halle y Mallorca, y lo ha hecho con un aparatosos vendaje en la muñeca derecha.

"Creo que hay dudas, claro. Jugar a cinco sets es algo muy distinto", dijo el australiano este domingo en rueda de prensa.

"Si pienso en mi preparación el año pasado, fue ideal. Este año no podría haber sido más diferente. No voy a quitar mérito aun así a todo el trabajo que he hecho en los últimos seis meses para poder estar sano y volver a la pista. Esta semana he jugado con algunos buenos jugadores y mi cuerpo está bien. Voy a ir día a día. No voy a mirar más allá y ponerme expectativas injustas. Voy a hacer todo lo que pueda, salir ahí y jugar un buen tenis", matizó.

Kyrgios debutará este lunes contra el belga David Goffin, que el año pasado llegó hasta cuartos de final. Será el sexto enfrentamiento entre el belga y el australiano, con tres triunfos para Kyrgios y dos para el belga. EFE

