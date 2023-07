Gooch: “Es genial haber logrado la tercera victoria del año en Valderrama”

Cádiz, 2 jul. El golfista estadounidense Talor Gooch, que este domingo se ha proclamado con 12 golpes bajo par vencedor del octavo evento del año de la Liga LIV, ha declarado que es "genial" haber obtenido su tercera victoria de la temporada en Valderrama.

Gooch manifestó, en declaraciones difundidas por la organización, que el triunfo "es muy especial". "El año pasado no obtuve ninguna victoria y este año me concentré mucho en obtener un triunfo individual pero no pensé que obtendría tres victorias esta temporada".

El campeonato tuvo un cierre emocionante, ya que tanto Gooch como su compatriota Bryson de Chambeau, segundo clasificado (-11), disputaron el liderato durante toda la tarde.

El campeón Gooch se llevó la victoria al embocar un 'putt' decisivo en el hoyo 18 y al concluir dijo que por la "forma en que Bryson estuvo peleando todo el día, sabía que no iba a cometer un 'bogey".

Así que, indicó Gooch: "Sabía que iba a hacer falta un 'birdie' para ganar y tuve una muy buena lectura, por lo que di un golpe positivo y confiado", explicó. EFE.

1011383

jsb/jl