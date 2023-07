El TC estudia esta semana la expulsión de Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía

Madrid, 2 jul. El Pleno del Tribunal Constitucional estudiará esta semana el recurso de la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que fue expulsada del grupo parlamentario junto a otros siete diputados afines a ella a instancias de Podemos e IU en noviembre de 2020.

Teresa Rodríguez fue expulsada del grupo parlamentario que presidía por decisión de la Mesa del Parlamento de Andalucía en aplicación del pacto antitransfuguismo acordado a nivel nacional.

Sucedió meses después de que anunciase su salida de Podemos en un vídeo con Pablo Iglesias en el que planteaban una marcha amistosa y la posibilidad de colaborar, extremo que se tornó en un enfrentamiento tanto con la dirección de Podemos Andalucía como con la de IU, los dos socios principales del grupo parlamentario Adelante Andalucía, junto con dos partidos andalucistas.

Los parlamentarios expulsados del grupo, que cambió su nombre por el de Unidas Podemos, recurrieron al TC y se convirtieron el resto del mandato en diputados no adscritos de la Cámara andaluza.

Los magistrados revisarán la ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano, si bien el fallo tendría en todo caso un carácter más simbólico dado que Rodríguez - que va de número 2 en las listas de Adelante Andalucía por Cádiz a las generales- ya no es diputada autonómica y ella misma ya advirtió hace dos años que si el tribunal tardaba en resolver ya no habría reparación del daño.

DOS MANIFESTACIONES EN EL PRIMER ESTADO DE ALARMA

Además, el Pleno estudiará dos ponencias sobre la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir dos manifestaciones durante el primer estado de alarma, una convocada por Alternativa Sindical de Trabajadores y la otra por La Falange para mayo de 2020.

Recientemente, el tribunal avaló que se prohibiera una manifestación que se pretendía celebrar el 30 de abril de 2020 en Sevilla, en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus, al considerar que primaban el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida frente al derecho de manifestación.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por EFE desvinculan ambos asuntos del recurso de Sevilla señalando que este caso no crea jurisprudencia porque hay que atender a las particularidades de cada recurso y, de hecho, las ponencias del progresista Ramón Saéz y el conservador Enrique Arnaldo pueden no ser coincidentes.

EL ARCHIVO DEL TARAJAL

Previamente el lunes, la Sala Primera y Segunda del tribunal de garantías estudiarán dos asuntos de relevancia que previsiblemente serán admitidos a trámite y avocados a pleno para su resolución.

Se trata del recurso de varias asociaciones y ong contra el archivo de la causa sobre la tragedia del Tarajal ocurrida el 6 de febrero 2014, donde perdieron la vida 15 inmigrantes subsaharianos cuando intentaban entrar a nado en la ciudad de Ceuta y fueron repelidos por guardias civiles, que lanzaron pelotas de goma.

La Sección Cuarta de la Sala Segunda dictó una providencia esta semana, a la que tuvo acceso EFE, que admitía el recurso de amparo, pero más tarde fuentes del tribunal precisaron que se había producido un error en la redacción y que el asunto se iba a remitir a la Sala Segunda, que esta vez sí admitirá a trámite el recurso.

EL FALLO DE ESTRASBURGO SOBRE EL BLOQUEO DEL CGPJ

En cuanto al otro asunto, la Sala Primera estudiará la reconsideración de su decisión de rechazar el recurso de seis magistrados de la asociación judicial Francisco de Vitoria, tras el fallo de Estrasburgo sobre el bloqueo del CGPJ que reprochó al TC que vulnerase sus derechos.

Fuentes jurídicas explican a EFE que el auto que se debatirá propone anular la providencia que desestimó el recurso en abril de 2021 por extemporáneo y admitir a trámite el amparo tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Las fuentes creen que el tribunal no debe permanecer inactivo ante esta resolución, y debe estudiar cuáles son sus efectos, para tratar de reparar de oficio la vulneración que ha apreciado el TEDH, porque, dicen, la lesión denunciada es permanente y lo cierto en que en el momento actual dicha lesión todavía subsiste.

Sin embargo, tres magistrados del bloque conservador han remitido un escrito al presidente, Cándido Conde Pumpido, en el que le piden que de marcha atrás y retire este asunto del orden del día, porque la sentencia europea no es firme y se puede recurrir. EFE

rma-fc