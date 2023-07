El PSC ve "incumplimientos" presupuestarios y urge al Govern a firmar de una vez la B-40

Barcelona, 2 jul. La portavoz parlamentaria del PSC-Units, Alícia Romero, ha mostrado la "preocupación" de su partido ante los "incumplimientos" del pacto presupuestario por parte del Govern, al que ha urgido a firmar ya el convenio de la B-40 del Vallès: "Que dejen de enredar y retrasar el acuerdo. No hay ningún impedimento".

En una entrevista con EFE, Romero ha evidenciado el malestar de los socialistas a solo cuatro días de la celebración, el jueves 6 de julio, de la primera reunión de seguimiento con el Govern para analizar el grado de cumplimiento del pacto presupuestario.

"Hemos de decir que, con los datos que tenemos, vemos incumplimientos o como mínimo retrasos en la ejecución de algunas de las medidas", ha advertido la dirigente.

Entre esos acuerdos que el PSC ve incumplidos, Romero ha apuntado a que el Govern se comprometió a actualizar en el primer trimestre las tarifas sociales hasta el 4 %, algo que "no ha llegado"; o también proyectos que "deberían haberse puesto en marcha", como las licitaciones de la ampliación de la desalinizadora de la Tordera, de la C-55 y la C-58 o los hospitales de Calella o el Josep Trueta, en Girona.

Los socialistas ven además con incertidumbre la situación del macrocomplejo del Hard Rock, ya que este viernes era la fecha límite para la aprobación del Proyecto Director Urbanístico (PDU). "Si no se ha aprobado esta semana, que nos expliquen los motivos, porque tampoco lo entenderíamos. Es una inversión muy potente".

Como también ha denunciado la baja ejecución presupuestaria de algunos departamentos, como Empresa (10,9 %) o Acción Climática (25 %), o del programa de apoyo a la industria, con un 5 % de ejecución del presupuesto de 130 millones previsto, ha lamentado.

Admitiendo su "preocupación" por estos datos, Romero ha confiado en que el día 6 el Govern dé respuesta a las "angustias" del PSC. "Le pediremos que gobierne, ejecute partidas y ponga en marcha proyectos", ha avanzado.

Ese malestar socialista se incrementa aún más en relación al acuerdo pendiente para desencallar la ejecución de la Ronda Norte del Vallès, también conocida como Cuarto Cinturón o B-40, un compromiso por parte del Govern que fue clave para que los socialistas votaran a favor de los presupuestos catalanes de 2023.

Pero dadas las dificultades desde hace meses entre la Generalitat y la Moncloa para sellar el convenio de financiación de la obra, que debería haberse cerrado en el primer trimestre, Romero ha lanzado un aviso al Ejecutivo de Pere Aragonès ante la tentación de que no firme ese acuerdo por la proximidad de las elecciones generales.

"El Govern ha de gobernar, haya elecciones o no", ha afirmado. "La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dijo hace unos días que aceptaban la última propuesta de la Generalitat sobre la B-40. En estos momentos no hay ningún impedimento para que se firme ese protocolo. Si no se firma, quiero entender que la Generalitat debe tener alguna dificultad. No sé si son las elecciones...". EFE

