Collboni se dejará "la piel" por Sánchez y en septiembre iniciará el pacto presupuestario

Barcelona, 2 jul. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, piensa dejarse "la piel" por Pedro Sánchez en la campaña de las generales, mientras aterriza en un consistorio que le va a obligar "a partir de septiembre" a abrir conversaciones con todos los grupos, salvo Vox, para buscar un acuerdo sobre el presupuesto municipal, lo que incluye de "forma muy clara" a Junts.

En una entrevista con EFE a pocos días de que dé inicio la campaña de las elecciones del 23 de julio, el nuevo alcalde barcelonés ha asegurado que se dejará "la piel" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "gane las elecciones generales" y siga en la Moncloa.

Pase lo que pase el 23J, ha remarcado su compromiso de "gobernar para todos" y poner "Barcelona por encima de todo, independientemente de quién gobierne las instituciones, ya sea la Generalitat o el Gobierno del Estado".

"Mi obligación institucional como nuevo alcalde será tener una relación correcta con quien gobierne en España", ha añadido.

En paralelo, Collboni ha explicado que los servicios técnicos del consistorio ya están trabajando en un anteproyecto para poder tener una primera propuesta de presupuesto justo antes de las vacaciones de verano, para que en septiembre empiece ya la ronda de contactos con la oposición, en la que cobrará protagonismo el cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, responsable del área de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo.

"Cuando abramos las conversaciones, y este es el encargo que tiene el teniente de alcalde Valls, lo haremos con todos los grupos salvo con la ultraderecha", ha señalado.

Aunque es consciente del resquemor en Junts por la triangulación que le permitió ser elegido alcalde con los votos de socialistas, comunes y PP en detrimento de Xavier Trias, Collboni ha asegurado que va a "intentar" que también JxCat "vote" los presupuestos.

"Barcelona necesitará presupuestos, porque necesita sacar adelante proyectos que tienen que ver con las infraestructuras, la movilidad, los servicios públicos, guarderías, cobertura de la Ronda, eventos internacionales, obras del Puerto Olímpico o limpieza", ha afirmado Collboni, otra de cuyas prioridades es el acceso a la vivienda.

Por ello, y pese al enfado de Trias por haberse quedado sin la vara de alcalde, ha pedido que "razonablemente se atiendan las reglas de juego democrático y no se construya una teoría de la conspiración, que es ridícula", sobre cómo Collboni consiguió los apoyos necesarios en el pleno de constitución del ayuntamiento.

"Tiendo la mano al conjunto de los grupos municipales, a excepción de la ultraderecha, para llegar a los mejores acuerdos en favor de Barcelona, y esto incluye de una forma muy clara a JxCat", ha insistido.

De hecho, ha recordado que ya ha "defendido públicamente el pacto en la Diputación de Barcelona con JxCat", porque hasta ahora "ha funcionado bien, con lealtad institucional".

Ha lamentado, sin embargo, que Junts apueste por formar una mayoría alternativa con ERC y otros grupos, lo que hace imposible reeditar la coalición PSC-JxCat en la Diputación de Barcelona: "Si no se hace es porque hay directrices que no vienen de Barcelona y que indican lo contrario. Me parece una lástima desaprovechar una experiencia de coalición que había funcionado".

En el Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, sigue siendo "partidario de una coalición progresista", porque "es lo que la gente ha votado mayoritariamente en la ciudad", y su propuesta de "gobernar conjuntamente con los comunes continúa vigente".

"Soy un alcalde socialista, presido un gobierno progresista que aplicará un programa progresista, porque mayoritariamente la ciudad de Barcelona ha votado opciones progresistas", ha recalcado.

Pero eso no impedirá que, además de los comunes, busque pactos con ERC, Junts o PP: "Soy muy consciente de que la aritmética debe hacer que los acuerdos sean la tónica habitual de la toma de decisiones en el plenario municipal", ha apuntado Collboni, que se fijará más en "el contenido de las propuestas" que en quién las formula. EFE

