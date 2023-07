Carapaz, afectado moralmente, pero pensando en nuevos objetivos que puede ser la Vuelta

Vitoria (España), 2 jul. El ecuatoriano Richard Carapaz sintió el golpe moral de verse obligado a abandonar el Tour de Francia en la primera etapa, tras sufrir una caída camino de Bilbao, pero enseguida trató de rehacerse para buscar próximos objetivos, que pueden pasar por la Vuelta a España.

"Emocionalmente está afectado, hizo un gran camino de preparación para el Tour, que duró muchos meses, para él y para todo el equipo y en pocas horas se acaba un sueño", indicó este domingo el director deportivo de la formación EF, Juanma Gárate.

El tercero del Tour de 2021 se fue al suelo a falta de 20 kilómetros para la meta de Bilbao y, aunque pudo completar la etapa, con 15 minutos de retraso, las pruebas a las que fue sometido mostraron que sufre una fisura en la rodilla izquierda, por lo que se retiró de la prueba.

"Pero es un corredor con mucha determinación, con carácter, que ha pasado por situaciones parecidas en su carrera y enseguida estaba hablando de preparar el siguiente objetivo", agregó.

Tras no haber participado en el Giro de Italia, que ganó en 2019 y donde fue segundo en 2022, el ciclista ha fijado su mirada en la Vuelta a España, donde quedó subcampeón en 2020.

"Mañana le hacen otra resonancia, está volando a Ecuador y habrá que valorar cuando tengamos los resultados de esa prueba. Pero si las lesiones son lo que vimos ayer puede que participe en la Vuelta", indicó Gárate.

El director deportivo alabó el coraje del ciclista, que terminó l etapa pese a la lesión y que solo se retiró cuando las pruebas médicas demostraron que no podía continuar.

"Cuando estaba en el suelo me decía que con el impacto no podía mover la pierna, pero cuando vio que podía flexionarla decidimos que se montara en la bici, era un tramo de bajada, le dolía pero podía seguir. Pero una vez hechas las valoraciones médicas es inviable", indicó.

Gárate aseguró que el EF continúa ahora con los otros objetivos que se había marcado, que pasan por luchar por el maillot de la montaña, que viste ahora el estadounidense Nelson Powless, y por conseguir victoria de etapa.

El director deportivo descartó que ahora vayan a luchar por la general con los colombianos Rigoberto Urán, de 36 años, que fue segundo del Tour en 2017, y Esteban Chaves, de 33, segundo del Giro y tercero de la Vuelta de 2016.

"No me parece justo que no hayamos preparado la clasificación del Tour con ellos y porque no tengamos el líder les pongamos la responsabilidad a ellos, no es justo ni serio", aseguró.

"Ellos han venido aquí con un objetivo y lo vamos a mantener. Vinimos a ganar etapas y a ayudar a Richard. Lo primero es lo que vamos a seguir manteniendo", comentó.

Gárate comentó que el papel de los dos colombianos era respaldar a Carapaz en la montaña, pero también buscar victorias de etapa cuando tuvieran la posibilidad.

"Les íbamos a usar a ellos para victorias parciales cuando no era necesario proteger a Richard, pero ya no tenemos ese escenario. Vamos a luchar por victorias parciales cunado sea el día adecuado", agregó.

Gárate dijo que Urán y Chaves "están bien, motivados, han hecho los deberes, están bien de forma, de salud. No sería justo ponerles una responsabilidad que no tenían", comentó.

El equipo no venía solo a luchar por la general, porque la mala Dauphiné que hizo Carapaz les hacía depender de que el ecuatoriano encontrara la forma a medida que avanzaran las etapas.

"Tenemos el equipo que tenemos que iba más enfocado a luchas más parciales a la espera de ver la evolución de Richard tras una Dauphiné irregular. No podíamos hipotecarlo todo a la general. Ahora tenemos un objetivo menos pero no era el único", dijo.

Luis Miguel Pascual