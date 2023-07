Swiatek confirma que llega bien a Wimbledon

Londres, 1 jul. La polaca Iga Swiatek, número uno del mundo, confirmó que llega en buenas condiciones a Wimbledon, pese a bajarse de las semifinales de Bad Hombug por un problema estomacal.

"Estoy bien, aunque pasé una noche muy mala y apenas dormí. Tenía un dolor en el estómago, pero no estaba segura de si estaba bien o mal. Ayer, según pasó el día me encontré mejor, así que imagino que estaré bien", dijo la polaca este sábado en rueda de prensa.

Swiatek, que viene de ganar en Roland Garros, afirmó que le ha venido bien la adaptación en Bad Hombug, su primer torneo sobre hierba de la temporada, y achacó la mala actuación del año pasado, cuando cayó en tercera ronda, a la excesiva presión que tuvo por ser número uno.

"Creo que esta vez ha sido la primera que me he podido centrar en entrenar y en aprender mucho, así que espero poder utilizar eso en mis partidos. Adaptarme a la hierba siempre iba a ser difícil, porque si lo haces bien en Roland Garros, tienes menos tiempo para preparar Wimbledon, pero creo que este año he podido hacer más que años anteriores". EFE

msg/ea