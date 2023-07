Mata se despide del Galatasaray

Redacción deportes, 1 jul. Juan Mata, campeón del mundo y de Europa con la selección española, se despidió este sábado del Galatasaray, tras una temporada en el club turco, con el que se ha proclamado campeón de Liga y que agradeció "el esfuerzo" y la "aportación" al futbolista, "orgulloso de ser parte de esta familia para siempre".

"Te deseamos éxito en tu futura carrera, maestro", le deseó la entidad a través de sus redes sociales, después de un año en el que ha disputado 18 encuentros, cinco como titular, con tres goles y una asistencia a lo largo de los 492 minutos de juego. De los últimos doce encuentros, todos como suplente, jugó cinco. Al Galatasaray llegó desde el Manchester United. Antes jugó en el Valencia y en el Chelsea, además de la selección española.

"No estoy triste porque terminó, sino feliz porque sucedió", escribió Mata en sus redes sociales, en referencia a su paso por el Galatasaray.

"Estoy muy orgulloso de ser parte de esta familia para siempre. El ambiente que creáis en nuestro estadio y en nuestros partidos fuera de casa es insuperable. Siempre sentimos que jugamos en casa", expresó a la afición.

"Somos el mejor equipo del país por su dedicación, profesionalidad y, lo más importante, amor y lealtad al escudo", señaló del equipo.

Y destacó: "He estado en muchos vestuarios diferentes, he jugado con muchos jugadores, pero el compañerismo que teníamos y los amigos para siempre que pude hacer esta temporada es algo que no olvidaré. El ambiente que creamos entre nosotros nos hizo campeones".

"Siempre seré uno de ustedes", proclamó Mata, que dedicó unas palabras al argentino Mauro Icardi: "Gracias por darme el trofeo que me faltaba, pero todavía me debes dinero de nuestras apuestas en los libres directos". EFE

id/jl