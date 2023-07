G.Pons (PP) cree que rechazar el envío de armas a Ucrania debilita la posición de España

València, 1 jul. El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha criticado este sábado, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita Kiev, que un partido que forma parte del Ejecutivo rechace el envío de armas a Ucrania, porque entiende que esa postura debilita la posición de España.

González Pons se ha pronunciado con estas palabras durante un coloquio en València sobre los 'Retos de la Europa del futuro' que ha compartido con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en su condición de vicepresidente del Partido Popular Europeo.

Ve acertado que Sánchez comience la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea con un viaje a Ucrania pero ha lamentado que se aproveche esta ocasión "para denunciar la entrega de armas a Ucrania y la posición de España en la OTAN".

"Pedro Sánchez se ha ido a Ucrania llevándose consigo el sanchismo, saluda a Zelenski con un gobierno que por detrás lo está criticando y ha decidido no apoyarlo", ha lamentado para señalar que España merece un gobierno que respalde al presidente.

El vicesecretario del PP ha calificado de "inaudito" que se convoquen elecciones "inesperadas" mientras se representa la presidencia europea y se solapen la campaña electoral con los actos de esa presidencia.

No obstante, ha dicho, en caso de que Pedro Sánchez pierda las elecciones del 23J, el Gobierno de España deberá tener altura de Estado para hacer un traspaso de la presidencia europea a finales de julio o principios de agosto, para que continúe "sin alteración".

Y ha garantizado que si hay un cambio de gobierno en España, el PP "asumirá la presidencia europea con sentido de Estado".

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha indicado que España hará "una gran presidencia" y se enfrenta a "temas muy gordos y urgentes", como son la revisión de las reglas del pacto de estabilidad y del presupuesto comunitario, y al pacto europeo de migración.

En este aspecto, Schinas ha defendido como imprescindible organizar "un sistema ordenado" de movimiento laboral en las especialidades que necesita la Unión Europea, con "reglas, calma, legalidad y con condiciones", una propuesta que ha resumido con una frase: "Hay que abrir una puerta en la casa para que la gente deje de entrar por las ventanas".

Los migrantes que lleguen a los países miembros tienen que vivir según los valores y principios que rigen la sociedad europea, respetar la religión, tener tolerancia y respetar el papel de la mujer.

González Pons ha indicado, por su parte, que los países del norte deben entender que la frontera sur de Europa es la suya, y colaborar en su mantenimiento, y ha abogado por que en el pacto europeo de migración se incluya a la población latinoamericana, que es "tan europea como la que ha nacido en el continente".

Respecto a los acuerdos comerciales con terceros países de productos agroalimentarios, Schinas ha asegurado que la época de la inocencia de la UE ha terminado y no puede permitir "unas políticas laxas, que no hagan de la agricultura europea una palanca de competitividad", y ha manifestado que no tolerarán los intentos de introducir "obstáculos" de países terceros. EFE

